المشدد 6 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعاملين وتغريم كل منهما مبلغ مالى 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة «هيروين وإندازول كاربوكساميد» بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

للاتجار بالمخدرات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "يوسف ع ت م" 21 سنة - عامل، و"أحمد إ م س"- 47 سنة، في الجناية رقم 23689 لسنة 2025 ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٩٧٩ لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 2025/8/21 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بـمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرًا مخدمًا (هيروين، إندازول كاربوكساميد) وكان ذلك بقصد الاتجار في المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانونًا،و حازا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواه)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.