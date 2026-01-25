الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المشدد 6 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعاملين وتغريم كل منهما مبلغ مالى 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة «هيروين وإندازول كاربوكساميد» بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "يوسف ع ت م" 21 سنة - عامل، و"أحمد إ م س"- 47 سنة، في الجناية رقم  23689 لسنة 2025 ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٩٧٩ لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 2025/8/21 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بـمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرًا مخدمًا (هيروين، إندازول كاربوكساميد) وكان ذلك بقصد الاتجار في المخدرات  في غير الأحوال المصرح بها قانونًا،و حازا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواه)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات شبرا قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا محكمة جنايات شبرا الخيمة
الجريدة الرسمية