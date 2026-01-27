مدير تأمين صحي القليوبية: تطبيق أعلى درجات الانضباط في حفظ المستلزمات الطبية

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمان والانضباط في حفظ وتداول المستلزمات الطبية والإدارية، بما يضمن الجاهزية المستمرة، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة شملت مستشفى وعيادة بهتيم، إلى جانب المخازن الرئيسية التابعة للفرع، رافقها خلال الجولة الدكتور زكي سلطان، نائب مدير الفرع للشئون الفنية، وعدد من القيادات المعنية، في تأكيد عملي على أهمية المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع مواقع العمل للوقوف على مستوى الأداء وتذليل أية معوقات.

مدير تأمين صحي القليوبية تتابع عيادة بهتيم

تفقدت الدكتورة رشا مصطفى أعمال التطوير والتجديد الجارية داخل العيادة، وذلك بحضور الدكتور أحمد نصر، مدير العيادة، حيث شددت على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة، والالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة المنتفعين من التأمين الصحي.

واختتمت مدير الفرع جولتها بزيارة المخازن الرئيسية، مؤكدة على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمان والانضباط في حفظ وتداول المستلزمات الطبية والإدارية، بما يضمن الجاهزية المستمرة، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي.

