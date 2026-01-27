أرقام صادمة لـ فيكتور جيوكيريس مع آرسنال

18 حجم الخط

كشفت تقارير إنجليزية، عن إحصائية للسويدي فيكتور جيوكيريس لاعب آرسنال الإنجليزي، بشأن عدد انخفاض مستواه مع الفريق الإنجليزي مقارنة مع مشاركته بفريقه السابق لشبونة الإسباني.

وأكدت الإحصائيات أن فيكتور أحرز 80 هدفا في 57 مباراة مع لشبونة في جميع المسابقات.

بينما هذا الموسم مع آرسنال أحرز 11 هدفًا في 32 مباراة لجميع المسابقات.

فيما طالب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، بضرورة التحلي بالصبر عند تقييم أداء المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس.

وأكد أن الحكم النهائي على مستواه يجب أن يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة تتجاوز مجرد لغة الأرقام والأهداف.

وقال ارتيتا: "دعونا نقيمه في نهاية الموسم، وحتى ذلك الوقت قد تكون العينة قصيرة جدًا لإصدار حكم نهائي".

وأوضح أرتيتا أن طبيعة الدوري الإنجليزي تفرض تحديات خاصة على المهاجمين، حيث قال: "علينا أن نفهم طبيعة الدوري الذي ننافس فيه، وما يحدث للمهاجمين (رقم 9) في جميع أنحاء المسابقة، والطريقة التي تتغير بها اللعبة.

هناك عوامل كثيرة يجب مراعاتها، ونحن لن نقيمه بناءً على جانب واحد فقط، بل من خلال جوانب متعددة يؤديها في الملعب".



وتأتي هذه التصريحات الدفاعية في ظل مقارنات مستمرة بين أداء جيوكيريس الحالي، وبين سجله التهديفي المرعب مع سبورتينج لشبونة

وفقد آرسنال ثلاث نقاط غالية في صراع الصدارة فيما ابتعد الريدز عن المربع الذهبي ليتراجع مركزين في الترتيب بعد الجولة الـ 23.

واقتحم مانشستر يونايتد المربع الذهبي بعد فوزه على أرسنال في عقر داره 3-2 في قمة مباريات الجولة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23

1 آرسنال 50 نقطة

2 مانشستر سيتي 46 نقطة

3 أستون فيلا 46 نقطة

4 مانشستر يونايتد 38 نقطة

5 تشيلسي 37 نقطة

6 ليفربول 36 نقطة

7 فولهام 34 نقطة

8 برينتفورد 33 نقطة

9 نيوكاسل يونايتد 33 نقطة

10 إيفرتون 33 نقطة

11 سندرلاند 33 نقطة

12 برايتون 30 نقطة

13 بورنموث 30 نقطة

14 توتنهام هوتسبير 28 نقطة

15 كريستال بالاس 28 نقطة

16 ليدز يونايتد 26 نقطة

17 نوتنجهام 25 نقطة

18 وست هام 20 نقطة

19 بيرنلي 15 نقطة

20 وولفرهامبتون 8 نقاط



