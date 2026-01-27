الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام صادمة لـ فيكتور جيوكيريس مع آرسنال

فيكتور جيوكيريس،فيتو
فيكتور جيوكيريس،فيتو
18 حجم الخط

كشفت تقارير إنجليزية، عن إحصائية للسويدي فيكتور جيوكيريس لاعب آرسنال الإنجليزي، بشأن عدد انخفاض مستواه مع الفريق الإنجليزي مقارنة مع مشاركته بفريقه السابق لشبونة الإسباني.

وأكدت الإحصائيات أن فيكتور أحرز 80 هدفا في 57 مباراة مع لشبونة في جميع المسابقات.

بينما هذا الموسم مع آرسنال أحرز 11 هدفًا في 32 مباراة لجميع المسابقات.

فيما طالب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، بضرورة التحلي بالصبر عند تقييم أداء المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس.

وأكد أن الحكم النهائي على مستواه يجب أن يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة تتجاوز مجرد لغة الأرقام والأهداف. 

وقال ارتيتا: "دعونا نقيمه في نهاية الموسم، وحتى ذلك الوقت قد تكون العينة قصيرة جدًا لإصدار حكم نهائي".

وأوضح أرتيتا أن طبيعة الدوري الإنجليزي تفرض تحديات خاصة على المهاجمين، حيث قال: "علينا أن نفهم طبيعة الدوري الذي ننافس فيه، وما يحدث للمهاجمين (رقم 9) في جميع أنحاء المسابقة، والطريقة التي تتغير بها اللعبة.

هناك عوامل كثيرة يجب مراعاتها، ونحن لن نقيمه بناءً على جانب واحد فقط، بل من خلال جوانب متعددة يؤديها في الملعب".


وتأتي هذه التصريحات الدفاعية في ظل مقارنات مستمرة بين أداء جيوكيريس الحالي، وبين سجله التهديفي المرعب مع سبورتينج لشبونة 

وفقد آرسنال ثلاث نقاط غالية في صراع الصدارة فيما ابتعد الريدز عن المربع الذهبي ليتراجع مركزين في الترتيب بعد الجولة الـ 23.

واقتحم مانشستر يونايتد المربع الذهبي بعد فوزه على أرسنال في عقر داره 3-2 في قمة مباريات الجولة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23

1 آرسنال 50 نقطة 
2 مانشستر سيتي 46 نقطة 
3 أستون فيلا 46 نقطة 
4 مانشستر يونايتد 38 نقطة 
5 تشيلسي 37 نقطة 
6 ليفربول 36 نقطة 
7 فولهام 34 نقطة 
8 برينتفورد 33 نقطة 
9 نيوكاسل يونايتد 33 نقطة 
10 إيفرتون 33 نقطة  
11 سندرلاند 33 نقطة 
12 برايتون 30 نقطة 
13 بورنموث 30 نقطة 
14 توتنهام هوتسبير 28 نقطة 
15 كريستال بالاس 28 نقطة 
16 ليدز يونايتد 26 نقطة 
17 نوتنجهام  25 نقطة 
18 وست هام 20 نقطة 
19 بيرنلي 15 نقطة 
20 وولفرهامبتون 8 نقاط
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السويدي فيكتور جيوكيريس أرسنال الإنجليزى جيوكيريس سبورتينج لشبونة فيكتور جيوكيريس نادي أرسنال ميكيل أرتيتا وولفرهامبتون

مواد متعلقة

عمر مرموش يتسبب في إيقاف حكم بالدوري الانجليزي (فيديو)

حطم أرقام ميسي وكريستيانو، إنجاز تاريخي للامين يامال

على رأسهم مبابي، قائمة ريال مدريد أمام لشبونة بدوري أبطال أوروبا

إنفاذ قوانين الهجرة بمباراة السوبر بول يثير الجدل في الولايات المتحدة

البرازيل تجدد طلبها لاستضافة مونديال الأندية 2029 وغموض من ايفانتينو

ميلان يخطف موهبة برشلونة

صفقة بقيمة 400 مليون يورو، خطوة جديدة من راموس للاستحواذ على نادي إشبيلية

صراع تركي لضم عمر مرموش في الميركاتو الشتوي

ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، الجزائر تنتظر هدية الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

كرة اليد، الجزائر تفوز على أنجولا في كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

التقرير السري لحكومة مدبولي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

مجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أوقات الاستغفار وصيغه المأثورة وفوائده

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية