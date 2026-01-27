صيام هالاند وظهور على استحياء لـ صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23

18 حجم الخط

اختتمت مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026، أمس الإثنين بتعادل فريقي إيفرتون وضيفه ليدز يونايتد.



ولم يطرأ تغيير كبير على ترتيب أفضل هدافي الدوري بعد صيام النجم النرويجي إيرلينج هالاند في العام الجاري، حيث لم يسجل إلا هدفا واحد في أوائل يناير 2026 وذلك من ركلة جزاء، ومع ذلك يحتفظ بصدارة الهدافين برصيد 20 هدفًا.

واستبعد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، هالاند من التشكيلة الأساسية لمباراة مانشستر سيتي أمام ضيفه وولفرهامبتون، وزج به في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، ولم يتمكن من التسجيل.

وشارك المهاجم النرويجي في 8 مباريات من دون أن يسجل أي هدف من اللعب المفتوح.

وشارك هالاند في جميع مباريات مانشستر سيتي الـ22 السابقة في الدوري، وأحرز 20 هدفا، لكنه فشل بتسجيل أي هدف من اللعب المفتوح خلال 8 مباريات.

وسجل المهاجم النرويجي آخر هدف له من ركلة جزاء ضد فريق برايتون في أوائل يناير 2026، ولم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح منذ ديسمبر.

وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة والعشرين.

1- إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 20 هدفا

2- إيجور تياجو (برينتفورد) – 16 هدفا

3- أنطوان سيمينيو (بورنموث\مانشستر سيتي) – 11 هدفا

4- دومنيك كالفيرت لوين (ليدز يونايتد) – 9 أهداف

5- أولي واتكينز (أستون فيلا) – 8 أهداف

- بريان مبويمو (مانشستر يونايتد) – 8 أهداف

- جواو بيدرو (تشيلسي) – 8 أهداف

- دانى ويلبيك (برايتون) – 8 أهداف

- هوجو إكيتيكي (ليفربول) – 8 أهداف

- جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 8 أهداف

- هاري ويلسون (فولهام) – 8 أهداف

- برونو جيماريش (نيوكاسل) – 8 أهداف

13- فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

- مورجان روجرز (أستون فيلا) – 7 أهداف

- إيلي جونيور كروبي (بورنموث) – 7 أهداف

- ريتشارليسون (توتنهام) – 7 أهداف

- إنزو فيرنانديز (تشيلسي) – 7 أهداف

- نيك فولتيمادي (نيوكاسل) – 7 أهداف

- جارود بوين (وست هام) – 7 أهداف

20- كيفن شايد (برينتفورد) – 6 أهداف

21- بيدرو نيتو (تشيلسي) – 5 أهداف

=21 لياندرو تروسارد - آرسنال 5

- زيان فليمنج (بيرنلي) – 5 أهداف

- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 5 أهداف

- هارفي بارنز (نيوكاسل) – 5 أهداف

- فيكتور جيوكيرس (أرسنال) – 5 أهداف

- راؤول خيمينيز (فولهام) – 5 أهداف

- مورجان جيبس وايت (نوتينجهام فورست) – 5 أهداف

- تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

- كودي جاكبو (ليفربول) – 5 أهداف

- جايدون أنتوني (بيرنلي) – 5 أهداف

- لوكاس نميشا (ليدز يونايتد) – 5 أهداف

- كالوم ويلسون (وست هام) – 5 أهداف

- ماركوس تافيرنييه (بورنموث) – 5 أهداف

- إيمي بوينديا (أستون فيلا) – 5 أهداف

- بريان بروبي (سندرلاند) – 5 أهداف

- إيفانيلسون (بورنموث) – 5 أهداف...

37- محمد صلاح (ليفربول) – 4 أهداف

- إيبيريتشي إيزي (أرسنال) – 4 أهداف

- بوكايو ساكا (أرسنال) – 4 أهداف

- إليمان ندياي (إيفرتون) – 4 أهداف

- ويلسون إيسيدور (سندرلاند) – 4 أهداف

- دونيايل مالين (أستون فيلا) – 4 أهداف

- كيرنان ديوسبري هال (إيفرتون) – 4 أهداف

- ريان جرافينبيرش (ليفربول) – 4 أهداف

- لوكاس باكيتا (وست هام) – 4 أهداف

- كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

- ديكلان رايس (أرسنال) – 4 أهداف

- ميكي فان دي فين (توتنهام) – 4 أهداف

- ميكيل ميرينو (أرسنال) – 4 أهداف.

