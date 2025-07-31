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رياضة

مهاجم آرسنال الجديد يرد على مقارنته بالأسطورة تيري هنري

مهاجم آرسنال
مهاجم آرسنال

أكد مهاجم آرسنال، فيكتور جيوكيريس، أنه يريد أن يحجز مكانه الخاص في تاريخ النادي، وتجاهل مقارنته بتييري هنري بعد أن حصل على القميص رقم 14.

انتقل اللاعب السويدي الدولي 27 عامًا، والذي سجل 54 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي إلى آرسنال قادمًا من سبورتينج لشبونة، في صفقة بقيمة 63.5 مليون يورو.

المقارنة مع تيري هنري 

وحصل جيوكيريس على القميص رقم 14 الشاغر في آرسنال، والذي اشتهر هنري القائد السابق بارتدائه في طريقه ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

وقال جيوكيريس لوسائل الإعلام البريطانية: "أعرف التاريخ بالطبع، ولأكون صريحًا لم يكن هناك الكثير من الأرقام المتاحة، لم تكن هناك خيارات كثيرة".

وتابع: "لكن بالطبع كان هذا الرقم متاحًا، لذلك عندما عرفت ذلك، كان من السهل اختياره".

وأكمل: "لم يكن في نيتي حقًا أن أُقارن بما حققه هنري في مسيرته خصوصًا هنا".

وقال: "أريد فقط فعل الأمور بطريقتي وأظهر صفاتي الخاصة، كان لاعبًا رائعًا بالطبع، لكنه مختلف عني".

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