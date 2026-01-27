الثلاثاء 27 يناير 2026
نجم ليفربول مرشح للانتقال إلى تشيلسي أو توتنهام خلال ساعات

ليفربول، فيتو
بات لاعب وسط نادي ليفربول كورتيس جونز، مطلبا لعدد من أندية الدوري الإنجليزي، مع قرب انتهاء عقده وعدم تحرك إدارة الريدز للتجديد.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن جونز (24 عامًا) قد يكون في طريقه إلى مغادرة النادي قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، حيث يتابعه من كثب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أرقام كورتيس جونز مع ليفربول 

وشارك جونز في 46 مباراة الموسم الماضي وساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

لكن في الموسم الحالي، بدأ في 9 من آخر 12 مباراة بجميع المسابقات.

رغم ذلك، لم يحصل جونز بعد على عقد طويل الأمد، إذ يتبقى له 18 شهرًا فقط في عقده الحالي، ما أثار اهتمام عدة أندية.

 

توتنهام وتشيلسي يتنافسان على ضم كورتيس جونز 

ومن أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الإنجليزي، نادي توتنهام هوتسبير، الذي حاول التعاقد معه سابقا، لكنه في النهاية ضم  كونور جالاجر من أتلتيكو مدريد.

كما نادي تشيلسي دخل على الخط مؤخرًا، حيث يتابع وضع اللاعب عن قرب، خاصة مع حاجته إلى لاعب وسط يملك خبرة في البريميرليج، في ظل اعتماد الفريق على إنزو فرنانديز، ومويسيس كايسيدو وأندري سانتوس فقط في هذا المركز.

الجريدة الرسمية