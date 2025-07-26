تعرف على أرقام فيكتور جيوكيريس صفقة آرسنال الجديدة

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، عن واحدة من أبرز صفقات صيف 2025، بتعاقده مع المهاجم الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس، قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

مدة جيوكيريس مع آرسنال

وأعلن النادي اللندني، في بيان رسمي، اليوم السبت، توقيع جيوكيريس على عقد طويل الأمد، تشير بعض التقارير إلى امتداده حتى صيف 2030.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الصفقة كلفت الجانرز 63.5 مليون يورو، إلى جانب 10 ملايين على هيئة حوافز إضافية.

أرقام فيكتور جيوكيريس مع سبورتنج لشبونة

وفاز آرسنال بتوقيع صاحب 27 عاما، الذي سجل 97 هدفا خلال 102 مباراة خاضها بقميص الفريق البرتغالي.

وسبق للسويدي جيوكيريس، اللعب في الأراضي الإنجليزية مع برايتون وسوانزي سيتي وكوفنتري سيتي، قبل انتقاله إلى سبورتينج لشبونة.

وقدم فيكتور جيوكيريس أداء استثنائيًا مع سبورتنج لشبونة خلال موسم 2024-2025، حيث خاض 33 مباراة في الدوري البرتغالي الممتاز، سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 7 أهداف، ليصبح الهداف الأول للمسابقة وأحد أكثر المهاجمين تأثيرًا في أوروبا.

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