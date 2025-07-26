السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على أرقام فيكتور جيوكيريس صفقة آرسنال الجديدة

جيوكيريس، فيتو
جيوكيريس، فيتو

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، عن واحدة من أبرز صفقات صيف 2025، بتعاقده مع المهاجم الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس، قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

مدة جيوكيريس مع آرسنال 

وأعلن النادي اللندني، في بيان رسمي، اليوم السبت، توقيع جيوكيريس على عقد طويل الأمد، تشير بعض التقارير إلى امتداده حتى صيف 2030.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الصفقة كلفت الجانرز 63.5 مليون يورو، إلى جانب 10 ملايين على هيئة حوافز إضافية.

أرقام فيكتور جيوكيريس مع سبورتنج لشبونة 

وفاز آرسنال بتوقيع صاحب 27 عاما، الذي سجل 97 هدفا خلال 102 مباراة خاضها بقميص الفريق البرتغالي.

وسبق للسويدي جيوكيريس، اللعب في الأراضي الإنجليزية مع برايتون وسوانزي سيتي وكوفنتري سيتي، قبل انتقاله إلى سبورتينج لشبونة.

وقدم فيكتور جيوكيريس أداء استثنائيًا مع سبورتنج لشبونة خلال موسم 2024-2025، حيث خاض 33 مباراة في الدوري البرتغالي الممتاز، سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 7 أهداف، ليصبح الهداف الأول للمسابقة وأحد أكثر المهاجمين تأثيرًا في أوروبا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيكتور جيوكيريس جيوكيريس أرسنال سبورتنج لشبونة نادي أرسنال

مواد متعلقة

رسميا، أرسنال يضم فيكتور جيوكيريس قادما من سبورتنج لشبونة (فيديو)

آرسنال يتعاقد رسميا مع موسكيرا مدافع فالنسيا

بعد تورطه في قضية تهريب حشيش، نجم آرسنال السابق يعود لكرة القدم

نجم آرسنال يرفض تجديد عقده وريال مدريد يراقب الوضع

الأكثر قراءة

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

مصدر أمنى: خروج عدد من القيادات الأمنية على المعاش ممن أوفوا العطاء

شميلة للجيزة وفاروق للأسكندرية، بالأسماء حركة تنقلات واسعة بين مديري الأمن

حركة تنقلات الشرطة 2025، تعيين اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية

رفعت فياض: الجدول التكراري سبب تأخر إعلان تفاصيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2025

غرفة إنعاش دكتور محمود!

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت 26/7/2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

«البحوث الإسلامية»: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع

عالم أزهري: تجنب أذى الأقارب ليس قطيعة للرحم

المزيد
الجريدة الرسمية