كواليس شكوى فينيسيوس من يامال لحكم كلاسيكو السوبر الإسباني

الكلاسيكو، كشفت تقارير صحفية كواليس ظهور البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في فيديو مثير يشكو خلاله لامين يامال، نجم برشلونة، إلى حكم نهائي كأس السوبر الإسباني.

ونشرت شبكة "موفيستار" فيديو يبرز فينيسيوس يبحث عن حكم المباراة عقب سقوط يامال في إحدى اللعبات، ويقوله له: "لقد أخبرتك من قبل. إنه دائما يسقط نفسه.. دائما ما يدعي السقوط".

وكان برشلونة انتزع لقب كأس السوبر الإسباني بعدما حسم موقعة الكلاسيكو بالفوز 3-2 على ريال مدريد في نهائي البطولة.

أحرز أهداف برشلونة، رافينيا "ثنائية" وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 36 و45+4 و73 بينما أحرز فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا هدفي الريال في الدقيقتين 45+2 و45+7.

وأصبح فينيسيوس بعد هدفه الأخير في الكلاسيكو مشتركا في صدارة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في النهائيات برصيد 16 مساهمة بين أهداف وصناعة، متساويا مع أساطير النادي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وفيرينتس بوشكاش.

وعزز البارسا بهذا الفوز رقمه القياسي باعتلاء صدارة الأكثر تتويجا بهذه البطولة برصيد 16 مرة مقابل 13 لقبا لريال مدريد، ورد اعتباره من الخسارة أمام الملكي في كلاسيكو الدور الأول من الليجا.

وكانت المملكة العربية السعودية استضافت بطولة كأس السوبر الإسباني التي شهدت مشاركة أندية برشلونة، أتلتيك بيلباو، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وكان ريال مدريد تأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي بالديربي أمام خصمه أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف.

بينما تأهل برشلونة بفوز مثير أمام نظيره أتلتيك بيلباو، بخمسة أهداف دون مقابل، ليصعد للمباراة النهائية.

