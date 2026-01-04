الأحد 04 يناير 2026
محافظات

زراعة أسيوط تنظم ندوات إرشادية عن الأمراض المهددة للثروة الحيوانية

ندوات إرشادية للمزارعين
ندوات إرشادية للمزارعين بأسيوط،فيتو
أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المزيد من أنشطة الدعم الفني المرتبطة بالتحول المستدام والمواءمة الزراعية، لما لها من دور محوري في رفع وعي المزارعين بمختلف القرى والمراكز، وتحسين أساليب الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ الندوات والأنشطة الإرشادية الميدانية، حيث تم تنظيم ندوة إرشادية بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح، تناولت أبرز الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات، وعلى رأسها الحمى القلاعية والجلد العقدي، وذلك في إطار أنشطة مشروع "ستار".

التعريف بأهم الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية

وأضاف محافظ أسيوط أن الندوة حاضر خلالها الدكتور صلاح بدران سلام، بمعهد بحوث صحة الحيوان، وركزت على التعريف بأهم الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية، ومدى خطورتها والخسائر الاقتصادية الناتجة عنها، إلى جانب توضيح طبيعة الفيروسات المسببة لتلك الأمراض وطرق انتقالها.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبوالنصر إلى أن اللقاء تناول أيضًا أعراض الإصابة بمرضي الحمى القلاعية والجلد العقدي، وسبل الوقاية والتصدي للميكروبات المسببة لهما، مع التأكيد على أهمية التحصينات الدورية ودورها في الحد من انتشار الأمراض وتقليل آثارها السلبية على الثروة الحيوانية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الندوة تضمنت إرشادات عملية حول كيفية التعامل السليم مع الحيوانات المصابة، واتباع الإجراءات الصحية البيطرية السليمة، بما يضمن الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحسين دخل المزارعين، مؤكدًا استمرار دعم محافظة أسيوط لكافة المبادرات والبرامج الإرشادية التي تستهدف تحقيق تنمية زراعية مستدامة وتحسين جودة الحياة بالريف.

