الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مركبات استخراج الوثائق خلال دقائق، معدات الشرطة الحديثة تزين أرض العروض في احتفال الداخلية بعيدها الـ74

مركبات استخراج الوثائق
مركبات استخراج الوثائق خلال دقائق معدات الشرطة الحديثة تزين
18 حجم الخط

تشهد  وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء،  احتفال عيد الشرطة الـ74 عبر معرض المعدات والمركبات بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، بأرض العروض، حيث تم اصطفاف أحدث المركبات والمعدات الشرطية.


ويشهد المعرض هذا العام عرض السيارات الحديثة التي انضمت إلى صفوف الوزارة في مختلف القطاعات، إلى جانب المدرعات القتالية وسيارات شرطة النجدة والحماية المدنية، بما يعكس التطور الكبير في إمكانيات وزارة الداخلية.


تنوع المعدات المشاركة في المعرض

شارك في المعرض أحدث معدات الإدارة العامة للمرور، بما في ذلك السيارات الحديثة والدراجات النارية، بالإضافة إلى سيارات وحدة الفحص الفني المتنقلة التي تُصدر الرخص في أسرع وقت. كما شارك قطاع الأمن المركزي بمجموعات العمليات القتالية وسيارات الدفع الرباعي، وشرطة البيئة والمسطحات وفِرق الإنقاذ.


وقدم قطاع الأحوال المدنية سيار ات القادرة على استخراج البطاقة خلال دقائق فقط، في حين عرضت وحدات الدفاع المدني أحدث السيارات والسلالم الهيدروليكية التي تستخدم للتعامل مع الحرائق الكبرى، مع تقديم نصائح وتوعية المشاركين بأساليب السلامة.
فعاليات مرافقة للجمهور
تضمنت فعاليات المعرض مشاركات للأطفال عبر عروض العرائس وتوزيع البالونات والأعلام والهدايا التذكارية، إضافة إلى مشاركة قطاع الحماية المجتمعية بعرض منتجات غذائية وأثاث من إنتاج السجون.

 كما شهد المعرض عرضًا لمعدات الكشف عن المتفجرات والروبوتات الحديثة المستخدمة في إبطال مفعول العبوات الناسفة، إلى جانب عرض تطورات المعدات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه المخاطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفال عيد الشرطه الادارة العامة للمرور الحماية المدنية الدراجات النارية الحماية المجتمعية السيارات الحديثة العمليات القتالية القاهرة الجديدة المعدات والمركبات ت الإدارة العامة للمرور

مواد متعلقة

الداخلية تنظم معرض عيد الشرطة 2026 وسط مشاركة جماهيرية واسعة

بمناسبة عيد الشرطة الـ74، الداخلية تنظم اليوم معرضا للمعدات والتجهيزات بأكاديمية الشرطة

في ذكرى عيد الشرطة الـ 74، تضحية الرائد مصطفى عبيد تحفظ أمن المواطنين والكنائس

جناح الأزهر يكرم أبناء الشهداء في احتفالية عيد الشرطة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

بسبب السرعة الزائدة، انقلاب سيارة على كورنيش مطروح

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

التقرير السري لحكومة مدبولي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية