مركبات استخراج الوثائق خلال دقائق، معدات الشرطة الحديثة تزين أرض العروض في احتفال الداخلية بعيدها الـ74

18 حجم الخط

تشهد وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، احتفال عيد الشرطة الـ74 عبر معرض المعدات والمركبات بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، بأرض العروض، حيث تم اصطفاف أحدث المركبات والمعدات الشرطية.



ويشهد المعرض هذا العام عرض السيارات الحديثة التي انضمت إلى صفوف الوزارة في مختلف القطاعات، إلى جانب المدرعات القتالية وسيارات شرطة النجدة والحماية المدنية، بما يعكس التطور الكبير في إمكانيات وزارة الداخلية.



تنوع المعدات المشاركة في المعرض

شارك في المعرض أحدث معدات الإدارة العامة للمرور، بما في ذلك السيارات الحديثة والدراجات النارية، بالإضافة إلى سيارات وحدة الفحص الفني المتنقلة التي تُصدر الرخص في أسرع وقت. كما شارك قطاع الأمن المركزي بمجموعات العمليات القتالية وسيارات الدفع الرباعي، وشرطة البيئة والمسطحات وفِرق الإنقاذ.



وقدم قطاع الأحوال المدنية سيار ات القادرة على استخراج البطاقة خلال دقائق فقط، في حين عرضت وحدات الدفاع المدني أحدث السيارات والسلالم الهيدروليكية التي تستخدم للتعامل مع الحرائق الكبرى، مع تقديم نصائح وتوعية المشاركين بأساليب السلامة.

فعاليات مرافقة للجمهور

تضمنت فعاليات المعرض مشاركات للأطفال عبر عروض العرائس وتوزيع البالونات والأعلام والهدايا التذكارية، إضافة إلى مشاركة قطاع الحماية المجتمعية بعرض منتجات غذائية وأثاث من إنتاج السجون.

كما شهد المعرض عرضًا لمعدات الكشف عن المتفجرات والروبوتات الحديثة المستخدمة في إبطال مفعول العبوات الناسفة، إلى جانب عرض تطورات المعدات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه المخاطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.