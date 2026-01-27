الثلاثاء 27 يناير 2026
حوادث

الداخلية تنظم معرض عيد الشرطة 2026 وسط مشاركة جماهيرية واسعة

تنظيم معرض عيد الشرطة
تنظيم معرض عيد الشرطة 2026 بمشاركة واسعة من فئات المجتمع
في إطار احتفالات الدولة بعيد الشرطة الـ74، نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2026 داخل أكاديمية الشرطة، بمشاركة موسعة لكافة فئات المجتمع، تأكيدًا على التلاحم الشعبي والدور الوطني الذي تقوم به أجهزة الشرطة في حماية الأمن والاستقرار.

شهد المعرض مشاركة مختلف العناصر الشرطية، من القوات الخاصة والقطاعات النوعية، إلى جانب عناصر الأمن المركزي والعمليات الخاصة، فضلًا عن مشاركة العنصر النسائي في قطاعات الأمن المركزي والعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب «البلاك كوبرا».

كما شاركت عناصر من شرطة الحراسات الخاصة مدعومة بالعنصر النسائي، وشرطة المرور، ومديريتا أمن القاهرة والجيزة، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وشرطة النجدة.

معدات وتجهيزات تؤكد الجاهزية القتالية

وشهد المعرض اصطفاف عناصر من الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للحماية المدنية، ومجموعات الإنقاذ البري، إلى جانب سيارات تابعة للإدارة العامة لإمداد الشرطة والمسئولة عن الدعم اللوجيستي لقوات الشرطة.

ويعكس هذا العرض مستوى الجاهزية العالية والكفاءة القتالية التي تتمتع بها قوات الشرطة، وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام الأمنية باحترافية، بما يضمن حماية الجبهة الداخلية وصون أمن الوطن.

