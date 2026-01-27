الثلاثاء 27 يناير 2026
الزمالك يقترب من تجديد عقد أحمد حمدي خلال أيام

احمد حمدي
احمد حمدي
توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده والاستمرار داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وأكدت مصادر مطلعة داخل النادي أن جميع التفاصيل الأساسية الخاصة بالعقد الجديد تم الاتفاق عليها، على أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية.

مدة التعاقد مع أحمد حمدي قيد الحسم

وأوضحت المصادر أن مدة عقد أحمد حمدي الجديد قد تكون موسمين أو ثلاثة مواسم، حيث سيتم حسم المدة النهائية خلال الجلسة المرتقبة بين اللاعب ومسؤولي النادي، والمقرر عقدها خلال أيام قليلة.

ومن المنتظر عقد جلسة خلال الأيام المقبلة تجمع إدارة الزمالك باللاعب من أجل إنهاء ملف التجديد بشكل رسمي، تمهيدًا للإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للنادي.

رغبة في الحفاظ على الاستقرار الفني

ويأتي تحرك إدارة الزمالك لتجديد عقد أحمد حمدي في ظل القناعة بإمكاناته الفنية ودوره المؤثر مع الفريق، حيث يُعد أحد العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني في وسط الملعب، ضمن خطة النادي للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

