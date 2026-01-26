الإثنين 26 يناير 2026
جلسة خاصة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك لتصحيح أخطاء مباراة المصري

معتمد جمال
معتمد جمال
عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين عقب التعادل مع المصري البورسعيدي، من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء.

وحرص المدير الفني على مناقشة الجوانب الفنية والتكتيكية التي تحتاج إلى تطوير، سواء في التحركات الهجومية أو التمركز الدفاعي.

كما شدد معتمد جمال على ضرورة استغلال الفرص بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة، خاصة في ظل المنافسة القوية في الدوري والبطولات القارية.

وطالب اللاعبين بغلق صفحة مباراة المصري والتركيز الكامل على مواجهة بتروجت المقبلة.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة المقبلة، بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتعادل مع المصري 

تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

مباراة الزمالك القادمة 

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجيت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

