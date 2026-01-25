الأحد 25 يناير 2026
جلسة تحفيزية من الونش للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري

الونش
الونش
عقد محمود الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة المصري، شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، مؤكدًا ضرورة اللعب بروح قتالية عالية من أجل المنافسة على صدارة المجموعة ومواصلة المشوار الأفريقي بقوة.

يلتقي  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها اليوم  الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري  في الكونفدرالية، اليوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

