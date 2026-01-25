مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة المصري

18 حجم الخط

بدأ الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بقوة، بعدما تخطى ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي بنتائج كبيرة، ثم واصل نتائجه الإيجابية في دور المجموعات بالفوز على زيسكو الزامبي والتعادل مع كايزر شيفز الجنوب أفريقي، ليحصد 4 نقاط قبل مواجهة المصري المرتقبة.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية، اليوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

