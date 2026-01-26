دونجا يقترب من العودة لتشكيل الزمالك أمام بتروجت بعد التعافي من الإصابة

18 حجم الخط

اقترب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من العودة للمشاركة في المباريات، بعدما تعافى بنسبة كبيرة من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا للدفع به في مباراة بتروجت المقبلة بالدوري الممتاز.

ويُعد دونجا من العناصر المهمة في وسط الملعب، لما يمتلكه من قدرات دفاعية وبدنية قوية، وينتظر الجهاز الفني التقرير الطبي النهائي لتحديد موقف اللاعب من المشاركة أساسيًا أو على مقاعد البدلاء.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة المقبلة، بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتعادل مع المصري

تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك والمصري

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجيت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.