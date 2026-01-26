الإثنين 26 يناير 2026
معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا حول موعد عودة عبد الله السعيد وفتوح للتدريبات

طلب معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك تقريرًا طبيًّا مفصلًا من الجهاز الطبي للفريق، للاطمئنان على حالة الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتوح، ومعرفة موعد عودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.

ويعاني اللاعبان من إصابات أبعدتهما عن الفترة الأخيرة، ما أثر على اختيارات الجهاز الفني.

ويسعى معتمد جمال لتجهيز جميع العناصر المصابة في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل ضغط المباريات محليًا وقاريًا، ومن المنتظر أن يتم حسم موقف الثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة المقبلة، بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

مباراة الزمالك القادمة 

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجيت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

