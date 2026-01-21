محافظ أسوان يطلق التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية النصراب (صور)

18 حجم الخط

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمحطة المعالجة المدمجة للصرف الصحى بقرية النصراب بمركز إدفو، والتى تم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه.

أضاف أن المحطة تعمل بطاقة 300 م3/يوم، بنظام المعالجة المدمجة، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية فى منظومة الصرف الصحى بالمنطق، لما له من دور مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

محافظ أسوان يطلق التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي

مشروع الشبكات

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المشروع يشمل شبكات انحدار بطول 6.5 كم، إلى جانب خط سيب قطر 150 مللى وبطول 1.5 كم، والذي تم ربطه بمخر سيل هلال قبلي بما يساهم فى خدمة نحو 3 آلاف نسمة من أهالي القرية.

محافظ أسوان يطلق التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي

وشدد على أهمية الإسراع فى الانتهاء من باقى المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق الجداول الزمنية المحددة، حتى يتسنى للمواطنين جنى ثمار الجهود المبذولة وتحقيق العوائد الإيجابية على مستوى تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية فى إطار توجه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة قرى ونجوع المحافظة.

