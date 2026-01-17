السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذي أسوان يستعرض الخدمات المقدمة للمواطنين (صور)

جلسة المجلس التنفيذى
جلسة المجلس التنفيذى فى اسوان
18 حجم الخط

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اثناء جلسة المجلس التنفيذى التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية، وأهالى المحافظة بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد، وأعياد الأخوة الأقباط، فضلًا عن إحتفالات زهرة الجنوب بعيدها القومى الذى يتزامن مع الذكرى الـ 55 لإفتتاح أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين، وهو السد العالى.

 وأضاف أن العام الحالى يشهد سلسلة من الإنجازات التى سيشعر بها المواطن الأسوانى فى أقرب وقت من خلال التشغيل التجريبى للعديد من المشروعات سواء المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو بالخطة الاستثمارية، فضلًا عن وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، والتى بدأت بوضع حجر الأساس لكوبرى المشاه بكيما، وخلال أيام سيتم وضع حجر الأساس لكوبرى أخر بمنطقة السيل للحد بشكل ملموس من الحوادث المتكررة، ووقف نزيف الدماء للأبرياء.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، فضلًا عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بالتوازى مع ذلك سيتم أيضًا وضع حجر الأساس لمحطة المشتل الجديدة للصرف الصحى رقم ( 12 ) بالكرور فور الإنتهاء الكامل من التصميمات الهندسية الخاصة بها، وبعد نجاح المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق بقيادة المهندس شريف الشربينى فى توفير الإعتماد المالى لها بمبلغ يتجاوز الـ 165 مليون جنيه، وهو الذى يتواكب معه تركيب وتوصيل خط جديد على مرحلتين يمتد من محطة الكرور رقم ( 11 ) وحتى مطبق الشرطة العسكرية، والمرحلة الثانية تصل إلى محطة رقم ( 13 ) وذلك بإجمالى أطوال تصل إلى 4 كم، وبتكلفة تتجاوز الـ 40 مليون جنيه، مع تركيب مطرقة مائية جديدة أيضًا لمحطة الكرور.

وشدد على سرعة الرد على أى مكاتبات يتم إرسالها للجهات المختلفة لأهمية ذلك فى وضع الحلول الفورية والعاجلة للعديد من المطالب والإحتياجات الجماهيرية، وأن تنفيذ ذلك يعتبر من المقاييس الهامة التى يتم تقييم المسئولين عليها، وشهدت جلسة المجلس التنفيذى تكريم محافظ أسوان لمدير إدارة التعليم الفنى بإدفو صباح محمد سيد تقديرًا لها على الجهد المبذول أثناء تنفيذ مسابقة أكفأ مدرسة ثانوى فنى " تأسيس عسكرى " على مستوى الجمهورية.

كما تم عرض عدد من مذكرات الوحدات المحلية بشأن تخصيص قطع أراضى لصالح مديريات الشباب والرياضة والبريد، وتم التوجيه بالدراسة المحكمة لها من خلال اللجان المتخصصة لتحقيق عوائدها الإيجابية بالشكل المطلوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان الصرف الصحي العيد القومي المجلس التنفيذي مشروعات

مواد متعلقة

محافظ أسوان يكرم الفنان النوبي أحمد إسماعيل تقديرًا لموهبته (صور)

محافظ أسوان يعتمد حركة تغييرات موسعة بتكليف 23 قيادة محلية

محافظ أسوان: منظومة انضباطية جديدة للتعامل مع ملفات النظافة والتوك توك والحنطور

محافظ أسوان يهنئ أسرة "بيان" أول مولودة يتم تسجيلها على مستوى الجمهورية في 2026
ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

تعليم المنوفية تضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

رسالة قوية من السيسي لترامب

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

القبض على مزارع بحوزته 526 قطعة أثرية بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

المزيد
الجريدة الرسمية