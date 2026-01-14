محافظ أسوان: تطوير الحديقة النباتية ومسجد الطابية ومدخل معبد فيله

18 حجم الخط

أعلن اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن أنه تم التنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ 3 مشروعات كبرى، تتمثل فى تطوير الحديقة النباتية لتكون على غرار حديقة الأزهر، وبنفس الأسلوب والإدارة من خلال تحويلها لشكل جمالى متكامل ومتناسق، وعودتها لرونقها الحضارى، لتكون من أبرز المزارات السياحية المدرجة على البرنامج السياحى للزائر حيث ستشهد تطويرا شاملا للاندسكيب والممرات وتوفير النباتات النادرة، وإقامة متحف نموذجى ومطعم وكافتيريا وغيرها من المزايا الأخرى.

مشروع التطوير

وأشار إلى أن مشروع التطوير سوف يستغرق 5 شهور مع إنطلاق بدء الأعمال فى شهر إبريل القادم، والمشروع الثانى يتمثل فى مشروع إنارة مسجد الطابية، وإنهاء اللاندسكيب به، أما المشروع الثالث فيتمثل فى تطوير المدخل الخاص بمعبد فيله بشكل حضارى ووضع اللمسات الجمالية التى تليق بمكانة أسوان العريقة.

يذكر أن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، كان قد أكد أن التعامل مع ملف النظافة العامة بشكل جاد، حيث تم تكليف شركة متخصصة لتنفيذ النظافة بحى الصداقة الجديدة، وستقوم بتنفيذ آلية الجمع المنزلى وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة.

وطالب المحافظ من المواطنين الالتزام بالثقافة الإيجابية فى وضع أى قمامة فى السلات الخاصة بها، وتم فى نفس الوقت التعامل مع نقص العمالة من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى توريد العمالة، حيث تم توفير 280 عاملا بعد أن كان 35 عاملا فقط.

