الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان: تطوير الحديقة النباتية ومسجد الطابية ومدخل معبد فيله

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان
18 حجم الخط

أعلن اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن أنه تم التنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ 3 مشروعات كبرى، تتمثل فى تطوير الحديقة النباتية لتكون على غرار حديقة الأزهر، وبنفس الأسلوب والإدارة من خلال تحويلها لشكل جمالى متكامل ومتناسق، وعودتها لرونقها الحضارى، لتكون من أبرز المزارات السياحية المدرجة على البرنامج السياحى للزائر حيث ستشهد تطويرا شاملا للاندسكيب والممرات وتوفير النباتات النادرة، وإقامة متحف نموذجى ومطعم وكافتيريا وغيرها من المزايا الأخرى.

مشروع التطوير 

وأشار إلى أن مشروع التطوير سوف يستغرق 5 شهور مع إنطلاق بدء الأعمال فى شهر إبريل القادم، والمشروع الثانى يتمثل فى مشروع إنارة مسجد الطابية، وإنهاء اللاندسكيب به، أما المشروع الثالث فيتمثل فى تطوير المدخل الخاص بمعبد فيله بشكل حضارى ووضع اللمسات الجمالية التى تليق بمكانة أسوان العريقة.

يذكر أن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، كان قد أكد أن التعامل مع ملف النظافة العامة بشكل جاد، حيث تم تكليف شركة متخصصة لتنفيذ النظافة بحى الصداقة الجديدة، وستقوم بتنفيذ آلية الجمع المنزلى وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة.

وطالب المحافظ من المواطنين الالتزام بالثقافة الإيجابية فى وضع أى قمامة فى السلات الخاصة بها، وتم فى نفس الوقت التعامل مع نقص العمالة من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى توريد العمالة، حيث تم توفير 280 عاملا بعد أن كان 35 عاملا فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان البرنامج السياحي المزارات السياحة الحديقة النباتية

مواد متعلقة

محافظ أسوان: نسابق الزمن للانتهاء من تطوير كورنيش النيل الجديد

محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات للصرف الصحى ومياه الشرب بقرى غرب سهيل

محافظ أسوان: احتفالات العيد القومي تقتصر على تقليد رمزي توفيرا للنفقات (صور)

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات منظومة النظافة
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

ارتفاع العباد وانخفاض الذرة، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض 13 صنفا منها الطماطم والليمون والخيار وارتفاع الفلفل

سعر حديد عز والاستثماري في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

الصغرى تحمل "بردا قاسيا" بالمحافظات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في السوق المحلي اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

سعر حديد عز والاستثماري في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الدينار الأردني يسجل 66.65 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 5250 جنيها

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية