الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير الشباب يصل دمياط لافتتاح مشروعات رياضية جديدة

محافظ دمياط يستقبل وزير الشباب والرياضة
​وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة دمياط في زيارة ميدانية موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

​كان في استقبال الوزير لدى وصوله، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، وسط استقبال حافل لبدء جولة تشمل مختلف مدن ومراكز المحافظة.

خطة التطوير الشاملة للمنشآت الرياضية

وأكد الدكتور اشرف صبحي أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط التطوير الشاملة للمنشآت الرياضية والشبابية في كافة المحافظات، مشيرا إلى أن الهدف هو تعزيز ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب الشابة وتقديم خدمات متكاملة تليق بالشباب المصري.

​من جانبه، شدد محافظ دمياط على تقديم كافة سبل الدعم للمبادرات التي تستهدف تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، مؤكدا ان هذه المشروعات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار الشباب هم الركيزة الأساسية للتنمية وبناء المستقبل.

​أجندة الزيارة وافتتاحات مراكز الشباب

​وتتضمن جولة الوزير في دمياط برنامجا مكثفا يبدأ بتفقد نادي سيتي كلوب، وافتتاح وحدة الطب الرياضي بمديرية الشباب والرياضة. كما تشهد الجولة افتتاح مجموعة من الملاعب الخماسية الجديدة، من بينها ملعب مركز شباب ميت الخولي بمدينة الزرقا، ومركز شباب ابو عدي بمدينة كفر سعد.

​ومن المقرر أن يحضر الوزير فعاليات ختام دوري مراكز الشباب، بالاضافة الى افتتاح الملعب الإكريليك المتعدد الذي تم تنفيذه بنظام الطرح الاستثماري، وحضور مباراة ودية لكرة اليد لمنتخب دمياط.

​مشروعات دمياط الجديدة ورأس البر

​وتنتقل الجولة إلى مدينة دمياط الجديدة، حيث يفتتح الوزير حمام سباحة نصف أوليمبي وصالة ألعاب رياضية بنادي المستقبل، كما يتفقد مشروع "كابيتانو مصر" بالقرية الأوليمبية لمتابعة المواهب الناشئة.

​وتختتم الزيارة في مدينة رأس البر، حيث يتفقد الوزير الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة الجديد بنادي رأس البر الرياضي، للتأكد من جاهزية المنشآت لاستقبال الشباب والرياضيين خلال الفترة المقبلة.

