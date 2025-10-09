الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يكشف سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر (فيديو)

وزير الرياضة، فيتو
وزير الرياضة، فيتو

فجر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر عودة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.
 

وقال الوزير إن أزمة أرض أكتوبر، التي كانت مخصصة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك قبل أن يتم سحبها من جانب وزارة الإسكان، تخضع حاليًّا لإجراءات تحقيق قانوني في النيابة العامة.

 

وأكد في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدورها الكامل في التنسيق مع وزارة الإسكان منذ بداية الأزمة لكن ما دام يوجد شكاوى فلا بد أن ننظر قرار النيابة.

 

وأضاف وزير الرياضة، أن استقرار الأندية بعد تطبيق قانون الرياضة يمثل أولوية للدولة.

وأشار إلى أن كل مجلس إدارة يتحمل مسؤوليته في متابعة الملفات الخاصة بناديه، بينما تتابع الوزارة الجانب القانوني لضمان عدم الإضرار بالمؤسسات الرياضية.

وأضاف أن الوزارة لن تتخلى عن دعم أي مؤسسة رياضية، وأن متابعة أزمة أرض الزمالك مستمرة إلى حين صدور القرار النهائي من الجهات القضائية المختصة.

 

أزمة أرض أكتوبر

وتعود الأزمة إلى قرار وزارة الإسكان بسحب قطعة الأرض التي تم تخصيصها في وقت سابق لصالح نادي الزمالك لإنشاء فرع جديد بمنطقة 6 أكتوبر، بعد أن أعلنت الوزارة أن النادي لم يلتزم ببنود التخصيص ولم يبدأ التنفيذ في المواعيد المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر نادي الزمالك وزارة الاسكان أزمة أرض أكتوبر قانون الرياضة

الأكثر قراءة

مسؤول أمريكي: الحرب في غزة انتهت وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة

وزير الرياضة يكشف سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم خطة الانسحاب من غزة‎

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
نتنياهو يشكر ترامب على جهوده في اتفاق شرم الشيخ ويدعوه لإلقاء خطاب بالكنيست الإسرائيلي