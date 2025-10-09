وزير الرياضة يكشف سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر (فيديو)

فجر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر عودة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.



وقال الوزير إن أزمة أرض أكتوبر، التي كانت مخصصة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك قبل أن يتم سحبها من جانب وزارة الإسكان، تخضع حاليًّا لإجراءات تحقيق قانوني في النيابة العامة.

وأكد في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدورها الكامل في التنسيق مع وزارة الإسكان منذ بداية الأزمة لكن ما دام يوجد شكاوى فلا بد أن ننظر قرار النيابة.

دكتور أشرف صبحي يتحدث عن أخبار هامة بشأن نادي الزمالك عن الوضع الحالي للنادي#مصر_في_المونديال pic.twitter.com/3m5QkEBGAA — ON Sport (@ONTimeSports) October 8, 2025

وأضاف وزير الرياضة، أن استقرار الأندية بعد تطبيق قانون الرياضة يمثل أولوية للدولة.

وأشار إلى أن كل مجلس إدارة يتحمل مسؤوليته في متابعة الملفات الخاصة بناديه، بينما تتابع الوزارة الجانب القانوني لضمان عدم الإضرار بالمؤسسات الرياضية.

وأضاف أن الوزارة لن تتخلى عن دعم أي مؤسسة رياضية، وأن متابعة أزمة أرض الزمالك مستمرة إلى حين صدور القرار النهائي من الجهات القضائية المختصة.

أزمة أرض أكتوبر

وتعود الأزمة إلى قرار وزارة الإسكان بسحب قطعة الأرض التي تم تخصيصها في وقت سابق لصالح نادي الزمالك لإنشاء فرع جديد بمنطقة 6 أكتوبر، بعد أن أعلنت الوزارة أن النادي لم يلتزم ببنود التخصيص ولم يبدأ التنفيذ في المواعيد المحددة.

