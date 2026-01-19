الإثنين 19 يناير 2026
وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتفقدان مصنع لأنظمة تحلية المياه بالمنطقة الحرة (صور)

أجرى أيمن الشهابي محافظ دمياط يرافقه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جولة تفقدية داخل أحد المصانع المتخصصة في أنظمة تحلية مياه البحر بالمنطقة الحرة العامة، وذلك في إطار متابعة مشروعات الدولة الداعمة لقطاع المياه وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.


حضور موسع لقيادات التنفيذ والبرلمان


جاءت الجولة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة الى جانب عدد من قيادات وزارة الإسكان ونواب البرلمان وليد التمامي وأمير الصديق وعبير رخا ورئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

 

محافظ دمياط ووزير الاسكان في جولة تفقدية داخل احد المصانع المتخصصة في انظمة تحلية مياه البحر
محافظ دمياط ووزير الاسكان في جولة تفقدية داخل احد المصانع المتخصصة في انظمة تحلية مياه البحر


متابعة خطوط الانتاج والتقنيات الحديثة


واطلع المحافظ ووزير الاسكان خلال الزيارة على خطوط الانتاج ومراحل التصنيع خاصة المنتجات المرتبطة بانظمة الترشيح المتقدم والفلاتر والانظمة المستخدمة في محطات معالجة وتحليل المياه بما يعكس تطور التكنولوجيا المستخدمة داخل المصنع.


مطابقة للمواصفات العالمية


واستمع الجانبان الى شرح تفصيلي من مسئولي المصنع حول طبيعة المنتجات ومدى توافقها مع المواصفات القياسية العالمية وامكانية توظيفها في مشروعات تحلية مياه البحر التي تنفذها الدولة حاليا او التي يجري التخطيط لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.


رسالة دعم واضحة للاقتصاد الوطني


واكد محافظ دمياط ووزير الاسكان ان هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي وتشجيع المصانع المحلية التي تقدم منتجات بجودة تنافسية بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتعزيز الامن المائي.

 

