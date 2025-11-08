دعم مراكز شباب وأندية دمياط بمليون و837 ألف جنيه

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور محمد فوزي، صرف دعم مالي قيمته مليون و837 ألف جنيه لأندية ومراكز شباب المحافظة، وذلك لتعزيز لدور مراكز الشباب والأندية في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب.

يأتي الدعم في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع الشباب والرياضة، وبناء على دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

تفاصيل دعم أندية ومراكز شباب دمياط

وجاء الدعم لأندية ومراكز شباب دمياط كما يلي:

دعم 95 مركز شباب على مستوى المحافظة بمبلغ 705,000 جنيه (سبعمائة وخمسة آلاف جنيه)، بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير الأنشطة الشبابية.

دعم 6 مراكز تنمية شبابية وهي: شط الملح، مدينة دمياط، دمياط الجديدة، فارسكور، كفر سعد، ميت أبو غالب، بمبلغ 45,000 جنيه.

دعم 10 أندية رياضية بمبلغ إجمالي 977,825 جنيه، موزعة بين دعم المديرية بقيمة 390,000 جنيه، ودعم مركزي من الوزارة بقيمة 587,825 جنيه.

دعم 3 أندية لمتحدي الإعاقة في كفر سعد، رأس البر، الزرقا بمبلغ 60,000 جنيه، تأكيدًا على دمج ذوي الهمم في الأنشطة الرياضية.

دعم اللجنة الرياضية بالمديرية بمبلغ 50,000 جنيه لتفعيل البرامج والمبادرات الرياضية على مستوى المحافظة.

بإجمالي دعم مالي قدره 1,837,825 جنيهًا (مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهًا)، يعكس حرص الدولة على تمكين الشباب وتوفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة في محافظة دمياط.

وأكد الدكتور محمد فوزي أن هذا الدعم يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير المنشآت الرياضية وتعزيز دورها المجتمعي، مشيرًا إلى أن المديرية ستواصل جهودها في تنفيذ البرامج التنموية التي تستهدف شباب المحافظة.

الشباب والرياضة تنظم معسكرا للتوعية بمخاطر الإدمان وتعديل السلوك

فيما نظم مكتب فن إدارة الحياة في وزارة الشباب والرياضة، معسكرا استهدف 300 طالب وطالبة، يضم محاضرات توعوية بعنوان “لا للإدمان” و“تعديل السلوك”، ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينفذها مكتب " فن إدارة الحياة" لرفع مستوى الوعي لدى الشباب حول مخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تنمية مهارات تعديل السلوك الإيجابي، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة نفسيًا واجتماعيًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء المعسكر بالتعاون بين المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهره ممثلا في وكالة المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ومكتب “فن إدارة الحياة” التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت المحاضرات مناقشة أسباب الوقوع في الإدمان، وتأثيراته النفسية والاجتماعية، وسبل العلاج والدعم النفسي، إلى جانب التأكيد على أهمية دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من هذه الظاهرة وأسباب السلوكيات السلبية، وطرق تصحيحها، وتنمية الوعي الذاتي، وتعزيز القيم الإيجابية في التعامل مع النفس والمجتمع.

