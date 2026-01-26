الإثنين 26 يناير 2026
محافظات

محافظة دمياط تنضم رسميا لمبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"

أعلن  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، انضمام المحافظة رسميًا إلى مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL)، في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بنشر ثقافة التعلم المستمر.

نشر ثقافة التعلم المستمر 

وأكد محافظ دمياط أن المبادرة تمثل نقلة نوعية نحو بناء مجتمع متعلم قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل والتطورات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز فرص التعلم غير النظامي والتدريب المهني وتنمية المهارات الرقمية، خاصة بين الشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا.

 

التعلم مدى الحياة ركيزة للتنمية

من جانبها، أوضحت نائب محافظ دمياط أن مشاركة المحافظة في المبادرة تأتي في إطار دعم المبادرات الوطنية والدولية المعنية بالتعلم مدى الحياة، مؤكدة أن ترسيخ ثقافة التعلم المستمر يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تفعيل أنشطة المبادرة على أرض الواقع

ويأتي انضمام محافظ دمياط ونائب المحافظ للحملة تأكيدا على التزام المحافظة بدورها كإحدى المدن الأعضاء في شبكة اليونسكو لمدن التعلم، حيث تعمل على تفعيل أنشطة المبادرة ميدانيًا من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية وأنشطة تعليمية ومجتمعية، بالتعاون مع الجهات الشريكة داخل المحافظة.

