أديس أبابا أغلقت المفيض، باحث بحوض النيل يكشف تخبط إثيوبيا في تشغيل سد النهضة

فشل سد النهضة، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن تخبط إثيوبيا في تشعيل سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أنه منذ عدة أيام قامت إثيوبيا بتشغيل ممر واحد فقط من ممري الاستخدام، ولم يتمكنوا من تشغيل المفيض.

تخبط إثيوبيا في تشغيل سد النهضة

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن مفيض سد النهضة يخضع، حاليًا، لأعمال صيانة في حوض التهدئة، أما تشغيل التوربينات العاملة فتتراوح من 5 إلى 6 توربينات فقط، من أصل 13 توربين، كان من المفترض تشغيلها منذ الافتتاح الرسمي للسد في شهر سبتمبر 2025، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وقال الباحث هاني إبراهيم عن التخبط الإثيوبي في تشغيل سد النهضة: "من ضمن التخبط في تشغيل السد الإثيوبي إنهم، من كام يوم ولمدة ساعات، شغلوا ممر من ممري الاستخدامات " فتحة الري".

وكشف الباحث هاني إبراهيم عن عدم تمكن إثيوبيا من تشغيل المفيض، فقال: "لم يتمكنوا من تشغيل المفيض لأنه يخضع لأعمال صيانة في حوض التهدئة، وطبعا مفترض أن عدد التوربينات العاملة من 5 إلى 6 توربينات فقط من أصل 13 توربين".

سد النهضة يمرر التدفقات في ساعات معينة

وأوضح الباحث هاني إبراهيم أنه "وارد أن هذا الإجراء سبب في تشغيل الروصيرص السوداني بتدفقات متوسطة إلى أعلى من المتوسط، طوال الفترة الماضية، وسبب ارتفاع منسوب النيل الأزرق قرب الخرطوم، حسب ما تم تداوله الفترة الماضية، خصوصًا أن محتمل أن الإجراء الإثيوبي تكرر الفترة الماضية".

وعن تمرير تدفقات المياه من سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "هو بيمرر في ساعات معينة تدفقات، يتم الاعتقاد أنهم بيمرروا كميات ضخمة، وشغلوا المفيض، ومن هنا يبدأ السودان في التحوط والحذر، ووارد تعويض تشغيل بعض التوربينات لإظهار أنها تعمل بشكل جيد في مناسيب النهر".

وأكد الباحث في حوض النيل هاني إبراهيم أن عدم قدرة إثيوبيا في تشغيل المفيض، وتشغيل ممر واحد فقط هو "نموذج للضرر من إثيوبيا والتشغيل غير المنتظم للسد الإثيوبي".



