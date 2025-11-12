الأربعاء 12 نوفمبر 2025
إثيوبيا تفشل في تشغيل توربينات سد النهضة، وخبراء يكشفون التأثيرات المتوقعة على مصر

فشل تشغيل توربينات سد النهضة، كشف بعض خبراء المياه وحوض النيل عن الاخفاقات التي تتعرض لها إثيوبيا حاليًّا، بشأن الفشل في تشغيل توربينات سد النهضة، حيث تقوم إثيوبيا حاليًا بتشغيل محدود لتوربينات سد النهضة، بالرغم من وجود 13 توربين.

إخفاقات إثيوبيا في تشغيل سد النهضة

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة عن إخفاقات إثيوبيا: "حتى التجارب غير مكتملة لتوربينات سد النهضة، شاهدنا أول أمس الأحد 9 نوفمبر 2025 تشغيل محدود لبعض توربينات سد النهضة بعد فشل التشغيل على مدى الشهرين الماضيين، أي منذ افتتاح السد فى التاسع من سبتمبر الماضى" 

 

وتابع الدكتور عباس شراقي "سرعان ما يعود الوضع اليوم إلى طبيعة السكون الذى يخيم على أحواض التوربينات، وإذا استمر التوقف فسوف يتم فتح جزئى لإحدى بوابات المفيض، لتصريف معدل الأمطار الحالى 90 مليون متر مكعب في اليوم".

وأكد الدكتور عباس شراقي "ليس لنا مصلحة فى فشل تشغيل التوربينات، فالمياه التى لن تأتى اليوم من خلال التوربينات فسوف تأتى غدا من بوابات التصريف إن شاء الله". 

فشل تشغيل توربينات سد النهضة

أما الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، فقال عن فشل إثيوبيا في تشغيل توربينات سد النهضة: "الموقف في السد الكارثي عملية التشغيل أيام 4 و9 و11 نوفمبر، توضح مدى التشغيل غير المنتظم في تمرير المياه".

وأضاف الباحث هاني إبراهيم: "تدفقات يوم 4 نوفمبر تقدر بنحو 170-180 مليون يوميًا، وتدفقات يوم 9 نوفمبر تقدر بنحو 140 مليون يوميًا، ثم انخفضت يوم 10 نوفمبر إلى 130 مليون يوميًا، ثم ارتفعت يوم 11 نوفمبر إلى نحو 170-180 مليون".

وقال الباحث هاني إبراهيم: "تشغيل 13 توربين يعني تمرير ما يعادل 350-370 مليون متر مكعب يوميًا، أما ما يتم هو تشغيل عدد محدود من التوربينات بين 4 إلى 6 توربينات خلال نوفمبر الجاري".

وعن تأثير تغيير التدفقات من سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "تأثير التغير في التدفق في الحالة الحالية يتعلق بفواقد مجرى النهر، بين الخفض والارتفاع في عملية تشبع التربة بالمياه في حواف النهر والجزر الطينية في المجرى، بالإضافة إلى تأثير مباشر على عملية تشغيل الروصيرص السوداني وهو السد الذي يلي السد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق".

تأثير تغيير تدفقات مياه سد النهضة على مصر 

وعن تأثير تغير التدفقات على مصر والسودان، قال الباحث هاني إبراهيم: "التأثير على المدى المتوسط أي خلال الربع الثاني من العام القادم، في شهور أبريل ومايو ويونيو على السودان ومصر، يرتبط بمدى المنسوب الذي ستصل إليه بحيرة السد الإثيوبي"

وعن تحكم إثيوبيا في تشغيل سد النهضة حاليًا، قال هاني إبراهيم: "وحاليًا يبدو أن إثيوبيا تحاول الحفاظ على منسوب مرتفع، بما يتعارض مع أسس التشغيل في الظروف الطبيعية التي تستلزم تمرير ما يقرب من 285 مليون متر مكعب يوميًا خلال نوفمبر، فليس المهم أن كمية المياه تمر بقدر أهمية توقيت التمرير والكمية". 

وعن منسوب بحيرة سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "فيما يتعلق بمنسوب البحيرة لا جديد ملحوظ عن المتابعة الأخيرة أول أمس، والتي تقدر بنحو 639 متر بسعة 72 مليار"

بعد إعلان آبي أحمد عن سد ضخم جديد، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر فشل مشروعات إثيوبيا

إرتباك إثيوبيا في إدارة وتشغيل سد النهضة، وخبراء يكشفون تأثير غلق المفيض على مصر


 

الجريدة الرسمية