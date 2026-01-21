الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

ترامب للسيسي: سنتعاون بشكل جيد مع مصر لإبرام اتفاق بشأن سد النهضة

ترامب
ترامب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السد الإثيوبي يمثل خطرا كبيرا وسنتعاون بشكل جيد مع مصر بشأن سد النهضة وإبرام اتفاق.

 

ووجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس ترامب على دعمه لمصر في قضية سد النهضة.


والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في دافوس.


وهنأ الرئيس السيسي ترامب على كل الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في مدينة دافوس، في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة التي أدارها كل من أندريه هوفمان، الرئيس المشارك المؤقت لمجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، ومارون كيروز، المدير العام بالمنتدى الاقتصادي العالمي، شهدت مشاركة حوالي سبعين من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المالية. 
 

