فواقد ضخمة للمياه في إثيوبيا، وخبير يكشف فشل تشغيل سد النهضة

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن معاناة إثيوبيا من فواقد ضخمة من المياه، خاصة ان بحيرة تانا، منبع نهر النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل في مصر، وتقع في المرتفعات الشمالية الغربية لإثيوبيا، حيث يتدفق النيل الأزرق من بحيرة تانا، مارًا بالمرتفعات الشمالية الغربية لإثيوبيا، ثم إلى السودان.

فواقد ضخمة للمياه في إثيوبيا

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن إثيوبيا تفقد 5 مليار متر مكعب من المياه، بسبب البخر في بحيرة تانا، مشيرًا إلى الإدارة المائية الخاطئة من إثيوبيا، التي رفعت سعة بحيرة، مع زيادة المساحة السطحية لها، ما أدى لارتفاع البخر، ونفس الامر ينطبق على بحيرة سد النهضة.

فواقد المياه في بحيرة تانا، فيتو



وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن حوض بحيرة تانا يتلقى 20 مليار متر مكعب سنويًا، وتحصل مصر والسودان فقط على 3.7 مليار متر مكعب، فقد البخر في سد النهضة الإثيوبي أكثر من ذلك.

وقال الباحث هاني إبراهيم عن فواقد إثيوبيا الضخمة من المياه: "فقدان 5 مليار متر مكعب بسبب البخر في بحيرة تانا رقم جديد وكبير مقارنة بسعة البحيرة. نسبة الفقد كبيرة وبالتالي فواقد ضخمة في إثيوبيا، خاصة أن بحيرة تانا شهدت إنشاء قنطرة شارا شارا، التي رفعت سعة البحيرة بواقع 9.1 مليار وايضا ساهمت في ازدياد مسطح البحيرة، بالإضافة إلى فواقد ورد النيل المنتشر حاليًا في تانا."

وأوضح هاني إبراهيم أن "ذلك يؤكد أن إثيوبيا تعاني من فواقد ضخمة، وليست مجرد "احباس عليا" تحافظ على المياه كما تدّعي."

سر فواقد المياه الضخمة في إثيوبيا

وكشف هاني إبراهيم عن سر فواقد المياه الضخمة في إثيوبيا، فقال: "الإدارة المائية الخاطئة من إثيوبيا، مثل رفع سعة البحيرة وزيادة المساحة السطحية وارتفاع البخر دليل، ونفس الأمر ينطبق على السد الإثيوبي، الذي تم رفع سعته الأصلية من 14 مليار إلى 74 مليار متر مكعب، وارتفعت بالتبعية مساحة مسطح البحيرة."

حوض بحيرة تانا، فيتو



وأكد هاني إبراهيم أن "حوض بحيرة تانا يتلقى 20 مليار متر مكعب سنويا وتحصل مصر والسودان فقط على 3.7 مليار متر مكعب، أي رقم أقل من فاقد البخر في بحيرة تانا، ثم تجد من يقول أن مصر تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل!."

وعن فاقد البخر في سد النهضة، وخاصة بعد توسعة بحيرة السد، قال الباحث هاني إبراهيم: "بالنسبة لفقد البخر في السد الإثيوبي أكثر من ذلك."

معوقات تشغيل سد النهضة

وفيما يخص سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن معوقات تشغيل سد النهضة رغم اكتماله إنشائيًا ومائيًا، فقال: "تم وضع حجر الأساس لسد النهضة فى إبريل 2011، وكان مقررًا له أن يكتمل فى سبتمبر 2017، ولكن لأسباب متعددة منها مشاكل اقتصادية فى توفير التمويل اللازم، وصعوبات جيولوجية وهندسية وفنية فى تركيب التوربينات، وعدم جاهزية شبكة نقل الكهرباء، وسياسية نتيجة الحرب الأهلية مع مجموعة التيجراى والاضطرابات والمظاهرات، أدى كل ذلك إلى التأخير وعدم اكتمال السد حتى الآن، حيث انتهى من الناحية الانشائية أو الخرسانية بنسبة تقترب من 100%، ووصل ارتفاع السد إلى 645 م فوق سطح البحر"

فواقد المياه في بحيرة تانا، فيتو

وبشأن عدم اكتمال سد النهضة استطرد الدكتور عباس شراقي قائلًا: "أما كهربائيًا فتم الانتهاء من تركيب توربينين فى فبراير وأغسطس 2022، وتوربينين فى أغسطس 2024، وتجربة توربينين آخرين فى 17 فبراير الماضى، حيث أوضحت الصور الفضائية خروج مياه من أحواض التهدئة للمياه المنصرفة من التوربينات على الجانبين، وبذلك يكون إجمالى عدد التوربينات التى تم تركيبها 6 توربينات من إجمالى 13 توربين بنسبة أقل من 50%"

توربينات سد النهضة في مرحلة التجارب

وأوضح عباس شراقي أنه "بالنسبة للتشغيل الفعلى للتوربينات، فهى مازالت فى مرحلة التجارب من التشغيل الضعيف والمتقطع حيث العمل أيام والتوقف عدة أشهر، ويتبقى تركيب 7 توربينات، وربما لم تصل هذه التوربينات إلى موقع السد، وقد يحتاج سد النهضة إلى أكثر من عام لتركيب باقى التوربينات وتشغيلها."

وأكد عباس شراقي أنه "طبقًا للصور الفضائية، لم ينقص مخزون بحيرة سد النهضة حتى اليوم، مما يدل على أن تشغيل التوربينات جميعًا يعتمد فقط على مقدار كمية المياه، التى تأتى يوميا من بحيرة تانا، والتى تقدر عند سد النهضة بحوالى 15 مليون متر مكعب في اليوم، وهى لاتكفى لتشغيل توربين واحد."

بحيرة سد النهضة، فيتو



وقال عباس شراقي: إن "التخزين الخامس والأخير انتهى فى سبتمبر الماضى عند منسوب 638 متر، أقل مترين فقط من منسوب المفيض الأوسط عند 640 متر، وإجمالى تخزين 60 مليار متر مكعب، وهذه هى السعة القصوى الفعلية، وبذلك لن يكون هناك ملء آخر، ولكن تفريغ وإعادة ملء"

وأشار عباس شراقي إلى أنه "من المتوقع فى ظل عدم تشغيل التوربينات بكفاءة أن تضطر إثيوبيا إلى تفريغ نحو 20 مليار متر مكعب على الأقل قبل موسم الأمطار الجديد فى يوليو القادم، عن طريق فتح بوابات المفيض العلوية فى إبريل-مايو، ثم إعادة تخزينها مرة أخرى خلال موسم الأمطار القادم."

وأكد عباس شراقي أن "مايحدث فى سد النهضة من عدم التنسيق مع مصر والسودان، من خلال التصرفات الإثيوبية الأحادية من تخزينات سابقة، وفتح وغلق بوابات التصريف، وتركيب توربينات مع تشغيلها بعض الوقت، يتسبب فى ارتباك فى إدارة الموارد المائية والسدود فى السودان ومصر."



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