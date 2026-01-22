دبلوماسي يكشف لـ "فيتو" أوراق ترامب للتعامل مع أزمة سد النهضة

18 حجم الخط

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية: “إذا كان ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي مولت سد النهضة الإثيوبي صحيحا، فبذلك سيكون بيده الكثير من الأوراق، ويستطيع الضغط على أديس أبابا لقبول اتفاق عادل ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان، خاصة فيما يتعلق بفترة الجفاف”.

أوراق أمريكا للتعامل مع إثيوبيا في أزمة سد النهضة

وأضاف السفير أحمد حجاج: “أعتقد أن منزلة الولايات المتحدة الأمريكية وترامب كافية، وسيبدأ بمحاولة إقناع إثيوبيا، وتستطيع الدبلوماسية الأمريكية إقناع أديس أبابا بعقد اتفاقية مع مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة”.

وتابع: “من حسن الحظ أن ترامب لديه وقت طويل خلال هذه الفترة ويستطيع من خلالها استخدام كل الوسائل الممكنة على عكس ما كان في فترة رئاسته الأولى، حيث لم يكن لديه مزيد من الوقت لإنهاء أزمة سد النهضة”.

ترامب: قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل أمرا بالغ الخطورة

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل أمرا بالغ الخطورة، مؤكدا في الوقت نفسه متانة العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر واستمرارها بقوة خلال المرحلة المقبلة.

كما شدد ترامب خلال لقاء الرئيس السيسي بدافوس على أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة رائعة، مشيرًا إلى أن سد النهضة الذي تم تمويله من الولايات المتحدة يحجب المياه عن مصر ويؤثر على وصولها الطبيعي إلى نهر النيل.

وقال الرئيس الأمريكي إن السد تم بناؤه بحجم كبير للغاية، معتبرا أن هذا الملف كان ينبغي مناقشته ومعالجته منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه كان من المقرر التوصل إلى حل نهائي خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلا أن التغير في الإدارة الأمريكية حال دون ذلك.

