بصور الأقمار الصناعية، خبير يكشف عن تطورات جديدة بسد النهضة وما حدث بعد فتح مفيض توشكى

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات تشغيل توربينات سد النهضة وفتح مفيض توشكى.

وكتب “شراقي” على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان استمرار التشغيل المحدود لتوربينات سد النهضة وفتح مفيض توشكى.

وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت استمرار التشغيل المحدود لبعض توربينات سد النهضة العلوية.

وذكر أستاذ الجيولوجيا أن معدل الإيراد المائي عند السد نحو 50 مليون م3 في اليوم.

وأشار إلى أن التصريف المائي من بوابات التوربينات بلغ حوالي 100 مليون متر مكعب في اليوم، نصفها من الإيراد الجديد من بحيرة تانا وبقايا الأمطار الخفيفة، والنصف الآخر من مخزون البحيرة.

وأوضح شراقي أن منسوب البحيرة يقل ببطء عن مستوى الحد الأقصى 640 مترا فوق سطح البحر.

وأشار إلى أن السد العالي يستقبل الإيراد المائي اليومي بحوالي 300 مليون م3.

وأفاد بأنه تم فتح مفيض توشكى يوم 22 نوفمبر الجاري بعد الاقتراب من منسوب الحد الأقصى 182 مترا فوق سطح البحر، وتظهر بعض المناطق الزراعية لمشروع توشكى الزراعى حول المفيض.

