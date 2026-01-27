محافظة سوهاج تنظم ندوة توعوية عن "مناهضة العنف ضد المرأة"

18 حجم الخط

عقد الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة سوهاج ندوة عن "مناهضة العنف ضد المرأة"، والتي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى، وذلك بحضور إيمان البدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والدكتور أكرم الصاوي مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بسوهاج، والدكتور أسامة محمود ممثل فرع جهاز تنمية المشروعات، والدكتور الفنجري أحمد غلاب مدرس علم الاجتماع الثقافي بكلية الآداب إلى جانب عدد من العاملين بمديريات الخدمات والمصالح الحكومية والديوان العام.

تنظم ندوة توعوية لـ مناهضة العنف ضد المرأة بسوهاج

وأكد السكرتير المساعد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، والتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز ضدها، والحفاظ على حقوقها، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، مع ضرورة الانتباه لخطورة العنف الإلكتروني والرقمي، خاصة في ظل الاستخدامات السلبية للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وتناول المحاضرون من ممثلي الصحة النفسية، وجهاز تنمية المشروعات، وعلم الاجتماع الثقافي، مكانة المرأة في الدين الإسلامي، وضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتحري الدقة في الاستدلال بالنصوص الدينية، مشيرين إلى أن الإسلام نهى عن حرمان المرأة من الميراث وأكد على حقوقها الشرعية، مؤكدين على أهمية رفع الوعي بالصحة النفسية للمرأة، وما تمر به من تغيرات فسيولوجية تجعلها أكثر عرضة للاكتئاب والتوتر، وتم تخصيص الخط الساخن 16328 لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

كما أكدوا على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال توفير فرص العمل المناسبة، ومشاركة السيدات السوهاجيات في المعارض المختلفة لعرض منتجاتهن من الحرف التراثية مثل مشغولات التلي والنسيج، كما تم استعراض بعض الأسباب المجتمعية للعنف، ومنها المفاهيم الموروثة الخاطئة مثل التمييز بين الذكور والإناث، وأهمية الحوار الأسري والتواصل المستمر في احتواء المشكلات والأفكار السلبية التي تؤثر على الأسرة والمجتمع ككل، وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش وتلقي أسئلة الحضور، والتي لاقت تفاعلًا واستحسانًا من المشاركين.

