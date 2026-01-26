مدير تعليم سوهاج يتابع تدريب المدرسين المساعدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم

18 حجم الخط

تابع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، تنفيذ برنامج التدريب التربوي والبدني للمتقدمين لوظيفة معلم مساعد ضمن مسابقة 30 ألف معلم «الدفعة الخامسة – رغبات محافظات أخرى»، تخصص اللغة العربية، وذلك بعد اجتيازهم اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجاء تلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية وتنظيم البرامج التدريبية لإكساب المعلمين الجدد المعارف والمهارات اللازمة للعملية التعليمية،

مدير تعليم سوهاج يتابع تدريب المعلمين المساعدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم

ويشمل التدريب أيضًا المعلمين المتخلفين عن حضور التدريبات السابقة للمواد الأخرى من الدفعة الخامسة، في إطار حرص المديرية على استكمال تأهيل جميع المستهدفين ودمجهم بالمنظومة التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة قاعات التدريب بمدرسة سوهاج الثانوية بنات، للاطمئنان على انتظام سير البرنامج التدريبي، ومتابعة تطبيق الخطة التدريبية المعتمدة، بما يحقق أهداف التدريب في إعداد وتأهيل المعلمين المساعدين تربويًا وبدنيًا ومهنيًا.

تأهيل341 مرشحًا ومرشحة لشغل وظيفة معلم مساعد

وأوضح الدكتور محمد السيد حرص المديرية على الالتزام الكامل بالخطة التدريبية وتحقيق الانضباط داخل قاعات التدريب، لضمان إعداد معلمين مؤهلين قادرين على تلبية متطلبات العملية التعليمية الحديثة. وشدد على ضرورة توفير بيئة تدريبية مناسبة وتذليل أي معوقات قد تواجه المتدربين، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أهداف البرنامج التدريبي بنجاح.

ويُعقد البرنامج التدريبي خلال الفترة من السبت 24 يناير 2026 وحتى الاثنين 26 يناير 2026، ويستهدف تأهيل 341 مرشحًا ومرشحة لشغل وظيفة معلم مساعد، ويتم تنفيذه من خلال 20 قاعة تدريبية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج، وفق جدول زمني معتمد يضمن انتظام التدريب وتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين.

وأوضحت مرفت عبد العظيم، مدير إدارة التدريب بالمديرية، أن التدريب يُعقد داخل قاعات جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وفق خطة زمنية تضمن انتظام التدريب وتحقيق الاستفادة القصوى للمشاركين.

وأضافت أنه تقرر عقد دورة تدريبية إضافية للمتخلفين عن الحضور خلال الفترة من الأحد 15 فبراير وحتى الثلاثاء 17 فبراير 2026، وذلك لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من حضور التدريب في مواعيده المقررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.