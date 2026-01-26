تسمم 7 أطفال بعد تناول وجبة طعام فاسدة في سوهاج

18 حجم الخط

أصيب سبعة أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة بامية وأرز وفراخ في منزلهم بقرية أولاد سالم بمركز دار السلام.

وتم نقل الأطفال السبعة إلى مستشفى دار السلام المركزي، وهم:

أسماء بركات سلطان حسين (9 سنوات)

هدي بركات سلطان حسين (3 سنوات)

عبد الله جمعه سلطان حسين (3 سنوات)

سلطان بركات سلطان حسين (7 سنوات)

عبد الرحمن جمعه سلطان حسين (7سنوات)

ريتاج إسلام سلطان حسين (7 سنوات)

رضوى إسلام سلطان حسين (6 سنوات)

وجرى حجز الحالات بقسم الأطفال وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وأوضحت التقارير أن جميع الحالات مستقرة بعد العلاج.

وأخطرت الأجهزة الأمنية سوهاج النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.