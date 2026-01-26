18 حجم الخط

أطعمة شتوية تظهر نتائجها على بشرتك خلال أسبوع، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تعاني كثير من النساء من بهتان البشرة، الجفاف، الشحوب، وظهور الخطوط الدقيقة بشكل أوضح.



ورغم انتشار الكريمات والوصفات الموضعية، إلا أن سر البشرة الصحية في الشتاء يبدأ من الداخل، تحديدًا من الطعام.



فهناك أطعمة شتوية غنية بالعناصر الغذائية القادرة على إحداث فرق ملحوظ في نضارة البشرة وملمسها خلال أسبوع واحد فقط عند الانتظام عليها.





أطعمة شتوية تنعكس نتائجها على بشرتك سريعًا



في هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الأطعمة الشتوية المتوفرة، سهلة التحضير، والتي تنعكس نتائجها سريعًا على البشرة، من حيث الترطيب، الإشراقة، وتقليل الالتهابات، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



1. الشوربات الدافئة: ترطيب عميق من الداخل

الشوربات ليست مجرد وجبة دافئة، لكنها كنز حقيقي للبشرة في الشتاء. شوربة العدس، الخضار، الكرنب، أو الفريك تحتوي على ماء، ألياف، ومعادن تساعد على ترطيب الجلد من الداخل.

العدس غني بالزنك والحديد، وهما عنصران مهمان لتجديد خلايا البشرة ومنحها لونًا صحيًا.

شوربة الخضار تمد الجسم بفيتامينات A وC التي تعزز إنتاج الكولاجين.

الانتظام على طبق شوربة يوميًا لمدة أسبوع يساعد على تقليل جفاف البشرة ومنحها ملمسًا أكثر نعومة.

2. البطاطا الحلوة: إشراقة طبيعية سريعة

البطاطا الحلوة من أبرز أطعمة الشتاء المفيدة للبشرة، لاحتوائها على نسبة عالية من البيتا كاروتين، الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A.

فوائدها للبشرة:

توحيد لون البشرة.

تقليل البهتان.

تعزيز تجدد الخلايا.

تناول ثمرة بطاطا حلوة مشوية أو مسلوقة 3–4 مرات أسبوعيًا يظهر فرقًا ملحوظًا في إشراقة البشرة خلال أيام.

3. البرتقال واليوسفي: فيتامين C في موسمه الذهبي

الحمضيات الشتوية مثل البرتقال واليوسفي ليست فقط لتعزيز المناعة، بل هي أساسية لنضارة البشرة.

فيتامين C:

يحفز إنتاج الكولاجين.

يقلل من شحوب البشرة.

يساعد في محاربة التصبغات الخفيفة.

ثمرة واحدة يوميًا كفيلة بإعادة الحيوية للبشرة خلال أسبوع، خاصة عند تناولها طازجة وليس على هيئة عصير مُصفى.



4. الحمص والفول: تغذية عميقة للبشرة المتعبة

البقوليات الشتوية مثل الحمص والفول تمد الجسم بالبروتين النباتي، الحديد، وفيتامين B المركب.

فوائدها للبشرة:

تحسين مظهر البشرة المرهقة.

تقليل الهالات الناتجة عن الإجهاد.

دعم إنتاج خلايا جلد جديدة.

طبق فول دافئ في الإفطار أو حمص مسلوق مضاف للسلطات يمنح البشرة دعمًا غذائيًا واضحًا خلال فترة قصيرة.

أطعمة لجمال بشرتك

5. الزبادي واللبن الرائب: توازن داخلي ينعكس خارجيًا

صحة الجهاز الهضمي ترتبط مباشرة بجمال البشرة. الزبادي يحتوي على البروبيوتيك التي تحسن امتصاص العناصر الغذائية وتقلل الالتهابات الجلدية.

خلال أسبوع من تناول كوب زبادي يوميًا:

تقل فرص ظهور الحبوب.

يتحسن صفاء البشرة.

يقل الاحمرار الناتج عن الجفاف.

يمكن إضافة العسل أو الشوفان لزيادة الفائدة.

6. المكسرات الشتوية: دهون ذكية لبشرة مرنة

الجوز، اللوز، والبندق مصادر ممتازة للدهون الصحية، خاصة أوميجا 3 وفيتامين E.

فوائدها:

تقليل جفاف البشرة.

تحسين مرونة الجلد.

حماية البشرة من العوامل الجوية القاسية.

حفنة صغيرة يوميًا كافية لإظهار فرق في نعومة البشرة خلال أسبوع واحد.

7. العسل الأسود: نضارة ولون صحي

العسل الأسود غني بالحديد، المغنيسيوم، ومضادات الأكسدة، ما يجعله مفيدًا للبشرة الشاحبة.

فوائده للبشرة:

تحسين لون الجلد.

تقليل علامات الإرهاق.

دعم تغذية الخلايا.

ملعقة يوميًا على الريق أو مع الطحينة تعطي نتائج ملحوظة في فترة قصيرة.

8. الشوفان: تهدئة وتغذية للبشرة الحساسة

الشوفان من أفضل أطعمة الشتاء للبشرة الحساسة والجافة. غني بالألياف والبيوتين، ويساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ما ينعكس على صفاء البشرة.

تناوله في الإفطار مع اللبن أو الزبادي يساهم في:

تهدئة التهيج.

تحسين ملمس البشرة.

تقليل الجفاف.

نصائح لتعزيز نتائج الأطعمة خلال أسبوع

شرب كمية كافية من الماء حتى في الشتاء.

تقليل السكريات والمقليات.

النوم الجيد ليلًا.

الجمع بين التغذية السليمة وروتين ترطيب بسيط للبشرة.



العناية بالبشرة في الشتاء لا تعتمد فقط على الكريمات، بل تبدأ من المطبخ. اختيار الأطعمة الشتوية الصحيحة والانتظام عليها يمكن أن يُحدث فرقًا واضحًا في نضارة البشرة خلال أسبوع واحد فقط. ومع الاستمرار، تتحول هذه النتائج السريعة إلى صحة دائمة وإشراقة طبيعية تشبه إشراقة الشتاء الهادئة.

