أهمية سيروم فيتامين سي للبشرة فى الشتاء 

سيروم فيتامين سي يعد من أقوى مستحضرات العناية بالبشرة خلال فصل الشتاء تحديدا، حيث تتعرض البشرة في هذا الموسم للجفاف، والبهتان، وتشقق الجلد نتيجة البرودة وقلة الرطوبة في الهواء.

وفيتامين سي يتميز بخصائص مضادة للأكسدة ويساعد على تجديد البشرة ومنحها إشراقة طبيعية، لذا يجب على الفتيات المواظبة على استخدامه يوميا.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن البشرة فى الشتاء تحتاج إلى عناية جيدة وترطيب مستمر على مدار اليوم، لأن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى فقدان الطبقة الطبيعية المرطبة للبشرة، كما أن استخدام المدفأة يزيد من جفاف الجلد، وقلة شرب الماء في الشتاء تسبب بهتان وشحوب، والتعرض للهواء البارد يسبب تشققات وحساسية، لذا يجب الاهتمام بترطيب البشرة.

وأضافت نادية، أن سيروم فيتامين سي يعد من المرطبات الجيدة للبشرة فى الشتاء، وذلك لأنه يساعد على:-

  • يعزز إشراقة البشرة ويعالج الشحوب، وفيتامين سي يعمل على تنشيط إنتاج الميلانين الصحي والكولاجين، ما يساعد في تفتيح البشرة الباهتة، وتوحيد لون الجلد، ومنحها نضارة لافتة.
  • يحارب التجاعيد والخطوط الدقيقة، حيث يحفز فيتامين سي إنتاج الكولاجين الذي يعزز مرونة البشرة
    يشد الجلد، ويقلل من العلامات المبكرة للشيخوخة وهو أمر مهم، لأن الشتاء يزيد من ظهور التجاعيد بسبب الجفاف.
  • يعالج آثار الشمس الداكنة، ورغم أن الشمس أقل شدة في الشتاء إلا أن الأشعة فوق البنفسجية موجودة، وسيروم فيتامين سي يساعد في تفتيح التصبغات، وتقليل آثار البقع الداكنة، وعلاج آثار حب الشباب.
  • فيتامين سي من أقوى مضادات الأكسدة، لذلك يحمي البشرة من الملوثات، ويقلل أضرار العوامل البيئية، يمنع تلف الخلايا.
  • يدعم ترطيب البشرة في الشتاء، وعند استخدامه مع مرطب مناسب يعزز الاحتفاظ بالماء داخل الجلد، ويقلل التشققات والقشور، ويجعل البشرة ناعمة ومرنة.
7 وصفات طبيعية لعلاج تشققات الجلد واستعادة نعومة البشرة

أكلات تحمى من جفاف البشرة فى الشتاء

