أكلات تحمى من جفاف البشرة فى الشتاء

18 حجم الخط

في فصل الشتاء تتعرض البشرة للجفاف نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والرياح الباردة، واستخدام الماء الساخن بكثرة، مما يؤدي إلى فقدان الرطوبة الطبيعية وظهور القشور والخشونة.

وإلى جانب العناية الخارجية بالكريمات والزيوت، يلعب الغذاء دور أساسي في ترطيب البشرة من الداخل وتغذيتها، لذا يجب التغذية السليمة التى تحمى البشرة من الجفاف.

أهمية التغذية في ترطيب البشرة

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن البشرة تحتاج إلى مجموعة من العناصر الغذائية مثل الأحماض الدهنية الصحية، والفيتامينات (A – E – C)، والمعادن ومضادات الأكسدة، والماء، هذه العناصر تساعد على:-

تعزيز إنتاج الكولاجين

الحفاظ على مرونة الجلد

تقليل التشققات والقشور

محاربة تأثير برودة الجو على البشرة

أكلات تحمى البشرة من الجفاف فى الشتاء

أكلات تحمي البشرة من الجفاف في الشتاء

وأضافت لانت، أن هناك أكلات تحمى البشرة من الجفاف فى الشتاء، منها:-

الأسماك الدهنية، مثل السلمون، والسردين، والماكريل والتونة، وهى غنية بأحماض الأوميجا 3 التي ترطب الجلد بعمق، وتقلل الالتهابات والحكة

تحافظ على نعومة البشرة، ويجب تناولها مرتين أسبوعيا مشوية أو مطهية بالبخار.

تحافظ على نعومة البشرة، ويجب تناولها مرتين أسبوعيا مشوية أو مطهية بالبخار. المكسرات والبذور، مثل اللوز، والجوز، والفستق، وبذور الكتان والشيا، حيث تحتوي على فيتامين E المرطب للبشرة، وتحمي من تشققات الشفاه وجفاف اليدين، وغنية بمضادات الأكسدة، يجب تناول حفنة يوميا كسناك، ويمكن إضافتها للزبادي أو الشوفان.

الأفوكادو، وهو غني بالدهون الصحية، حيث يحتوي على فيتامين C وE،. يمنح البشرة نعومة ولمعان طبيعي.

زيت الزيتون البكر، وهو مرطب داخلي للبشرة، ويقلل التجاعيد الناتجة عن الجفاف، ويدعم مرونة الجلد، يمكن إضافة ملعقة منعلى السلطة، او كبديل للزبدة في الطهي، زيمكن دهنه خارجيا أيضا.

الخضروات الورقية، مثل السبانخ، والجرجير، والخس، وهى غنية بالحديد ومضادات الأكسدة، وتحمي من الشحوب والجفاف، وتنشط الدورة الدموية للبشرة.

الشوفان، وهو مرطب طبيعي للجسم، وغني بالألياف التي تحسن الهضم، ما ينعكس على صحة البشرة، ويهدئ البشرة الحساسة، ويتم تناوله كوجبة إفطار مع حليب وعسل.

الزبادي واللبن الرائب، وهو يحتوي على البروبيوتك الذي يحسن صحة الأمعاء، ويعمل على ترطيب البشرة وتخفيف الالتهابات، ومصدر ممتاز للبروتين.

الجزر والبطاطا الحلوة، وهى أكلات غنية بفيتامين A، وتعزز تجديد خلايا البشرة، وتمنح الجلد لون صحي وحيوي.

الفواكه الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال، واليوسفي، والكيوي، والفراولة، وتحفز إنتاج الكولاجين، وتمنع ترهل البشرة، وتقلل التشققات والخشونة

الماء والسوائل الدافئة، ورغم برودة الجو لا بد من شرب ماء، وشاي أعشاب، وشاي أخضر، وشوربة خضار، فهى تمنع الجفاف الداخلي، وتحافظ على نضارة البشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.