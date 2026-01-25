أطعمة تمنع تساقط الشعر وتزيد من قوته ولمعانه

18 حجم الخط

تساقط الشعر من المشكلات التى تواجه العديد من الفتيات لأسباب عديدة أبرزها سوء سوء التغذية والضغوط النفسية.

وتحرص الفتيات على البحث عن أفضل طرق التخلص من تساقط الشعر للحفاظ على كثافة الشعر وجماله، مايزيد من جمالهن.

أكلات توقف تساقط الشعر

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك أكلات تساعد فى توقف تساقط الشعر، لأنها تحتوى على العناصر الغذائية التى تعمل على تقوية الشعر وتغذيته وحمايته من التساقط، ومن هذه الأكلات:

البروتين، وهو يحتوى على البيض، والفراخ، والسمك، والعدس.

الحديد، وهو موجود فى السبانخ، والكبدة، والعدس، والبنجر.

الزنك والبيوتين، وهم موجودان فى المكسرات، والشوفان، وصفار البيض.

أوميجا 3، وهو موجود فى السمك الدهني، وعين الجمل، وبذور الكتان.

فيتامين C، وهو موجود فى البرتقال، والليمون والفلفل الألوان.

أطعمة تزيد من تساقط الشعر

وأضاف عبد الناصر، أن هناك أطعمة تزيد تساقط الشعر، يجب الإقلال منها حفاظا على كثافة وجمال الشعر، منها:-

السكر

المقليات

الوجبات السريعة

المشروبات الغازية

الدايت القاسي جدا

نصائح ذهبية لزيادة جمال الشعر

وتابع، أن هناك نصائح ذهبية، تعزز من جمال الشعر وتجميع من التساقط والتقصف، وتزيد من لمعانه، منها:-

شرب الماء الوفير يوميا على مدار اليوم.

النوم المنتظم يوميا خاصة النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا.

الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي والعصبية.

عدم استخدام الماء الساخن على الشعر.

تدليك فروة الرأس بزيت طبيعى من مرتان إلى ثلاثة مرات أسبوعيا.

عند الالتزام بالاملات السابقة مع هذه النصائح تظهر النتائج على الشعر بعد 6 إلى 8 اسابيع.

