أفضل مشروبات شتوية تمنحك بشرة صحية أثناء المذاكرة والامتحانات

أفضل مشروبات شتوية تمنحك بشرة صحية، خلال فصل الشتاء ومع ضغط المذاكرة الطويلة وساعات الامتحانات، تتعرض البشرة للكثير من العوامل المرهِقة؛ مثل الجفاف، وقلة النوم، والتوتر، والاعتماد على المشروبات المنبهة غير الصحية.



كل هذه العوامل تؤثر سلبًا على نضارة البشرة وحيويتها، خاصة لدى الفتيات والنساء. لذلك، يصبح الاهتمام بما نشربه أمرًا لا يقل أهمية عن روتين العناية الخارجي.



أوضحت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن المشروبات الشتوية ليست فقط وسيلة للتدفئة، بل يمكن أن تكون سرًا من أسرار البشرة الصحية أثناء المذاكرة والامتحانات.



أضافت الدكتورة مها، أن اختيار المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية، والمضادة للأكسدة، والمهدئة للأعصاب، يساهم في الحفاظ على نضارة البشرة، وتقليل آثار الإجهاد.



في هذا التقرير، نستعرض أفضل مشروبات شتوية تمنحك بشرة صحية ومشرقة أثناء فترات المذاكرة والامتحانات، وتدعم جسمك وطاقة تركيزك في الوقت نفسه.



لماذا تحتاج البشرة لمشروبات خاصة في الشتاء؟

الطقس البارد يقلل من إحساسنا بالعطش، ما يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم دون أن نشعر. هذا النقص ينعكس مباشرة على البشرة، فيظهر الجفاف، والتقشر، والبهتان.

ومع المذاكرة، يزداد استهلاك القهوة والشاي، مما يسبب فقدان السوائل والمعادن. هنا تأتي أهمية المشروبات الشتوية الصحية التي تعوض الجسم، وتغذي البشرة من الداخل، وتحافظ على توازنها.

مشروبات عشبية

الحليب الدافئ بالعسل

يُعد الحليب الدافئ بالعسل من أفضل المشروبات الشتوية لصحة البشرة، خاصة قبل النوم بعد يوم طويل من المذاكرة. الحليب غني بالبروتين والكالسيوم وفيتامين B2، وهي عناصر تساعد على تجديد خلايا البشرة ومنحها نعومة طبيعية. أما العسل، فيحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الشوارد الحرة المسببة لشيخوخة الجلد، كما يعمل كمرطب طبيعي من الداخل. تناول هذا المشروب بانتظام يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم، وهو ما ينعكس إيجابيًا على نضارة البشرة.

مشروب القرفة بالحليب

القرفة من التوابل الشتوية الممتازة لتحفيز الدورة الدموية، مما يساعد على وصول الأكسجين والغذاء إلى خلايا البشرة. عند مزجها بالحليب، نحصل على مشروب دافئ يدعم صحة الجلد، ويقلل من ظهور الحبوب المرتبطة بالتوتر والهرمونات أثناء الامتحانات. القرفة أيضًا تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يقلل من الالتهابات التي قد تؤثر على صفاء البشرة.

الكاكاو الخام الساخن

على عكس الكاكاو التجاري المليء بالسكر، فإن الكاكاو الخام غير المحلى غني بالفلافونويدات، وهي مركبات قوية تحسن مرونة الجلد وتحميه من الجفاف. كوب من الكاكاو الساخن مع حليب نباتي أو عادي يمنح الجسم طاقة معتدلة دون توتر، ويساعد على تحسين المزاج أثناء المذاكرة، وهو عامل مهم لأن الحالة النفسية تؤثر بشكل مباشر على صحة البشرة.

مشروب الزنجبيل والليمون الدافئ

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهاب والمنشطة للدورة الدموية، بينما يمد الليمون الجسم بفيتامين C الضروري لتكوين الكولاجين. هذا المشروب مثالي في الصباح أو بين فترات المذاكرة، حيث يساعد على تنقية الجسم من السموم، وتعزيز إشراقة البشرة، وتقليل شحوب الوجه الناتج عن الإرهاق. كما يساهم في تقوية المناعة، ما يحمي الجسم من نزلات البرد التي قد تؤثر على مظهر البشرة.

مشروب اليانسون والبابونج

التوتر وقلة النوم من أكبر أعداء البشرة خلال الامتحانات. لذلك، تعتبر الأعشاب المهدئة مثل اليانسون والبابونج خيارًا ممتازًا في المساء. هذه المشروبات تساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وتقليل إفراز هرمونات التوتر التي تسبب ظهور الحبوب والهالات السوداء. النوم الجيد الناتج عن الاسترخاء ينعكس على البشرة بشكل فوري، فتبدو أكثر صفاءً وراحة.

السحلب المنزلي الصحي

السحلب من المشروبات الشتوية المحببة، ويمكن تحضيره بطريقة صحية بعيدًا عن النكهات الصناعية. السحلب الطبيعي يحتوي على نشويات مفيدة تمنح الجسم طاقة، والحليب المستخدم فيه يمد البشرة بالعناصر المغذية. عند تحليته بالعسل بدل السكر، يصبح مشروبًا مثاليًا لدعم نضارة البشرة ومنحها مظهرًا ممتلئًا وصحيًا، خاصة في الأيام الباردة.

شاي الكركديه الدافئ

الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا البشرة من التلف، ويساعد على تحسين لون الجلد وتوحيده. كما أنه يدعم صحة الأوعية الدموية، ما ينعكس على إشراقة الوجه. شربه دافئًا في الشتاء يجعله خيارًا مناسبًا أثناء فترات المذاكرة الطويلة، خاصة لمن لا يفضلون المشروبات الثقيلة.

مشروبات لنضارة البشرة

نصائح لتعظيم فائدة المشروبات الشتوية للبشرة

للحصول على أفضل نتائج، يُفضل تقليل السكر الأبيض في المشروبات واستبداله بالعسل أو التمر. كما يُنصح بشرب كميات كافية من الماء بجانب هذه المشروبات، وعدم الاعتماد على القهوة وحدها. الانتظام هو المفتاح، فشرب المشروبات الصحية يوميًا يساعد البشرة على مقاومة آثار التوتر والبرد.

