8 نصائح لنضارة البشرة وتوريد الخدود فى الشتاء

نضارة البشرة
نضارة البشرة
يأتي الشتاء عادة بجفاف الهواء وانخفاض الرطوبة، وهو ما ينعكس مباشرة على البشرة، فتفقد نضارتها وتوهجها الطبيعي، وتظهر علامات الشحوب والبهتان، خاصة في الخدود.

ومع ذلك، يمكن التمتع ببشرة مشرقة وخدود موردة طبيعي إذا اتبعت الفتيات روتين صحيح يجمع بين التغذية الداخلية والعناية الخارجية وبعض العادات اليومية الصحية.

نصائح لنضارة البشرة وتوريد الخدود فى الشتاء 

تقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن هناك بعض النصائح التى تعمل على نضارة البشرة وتوريد الخدود فى الشتاء، منها:-

نصائح لنضارة البشرة وتوريد الخدود فى الشتاء 
نصائح لنضارة البشرة وتوريد الخدود فى الشتاء 
  • شرب الماء بانتظام، والبرد يقلل الشعور بالعطش، لكن الجسم ما زال بحاجة للماء، لأنه يساعد على ترطيب البشرة من الداخل، ويطرد السموم التي تسبب الشحوب، ويحسن الدورة الدموية مما ينعكس على توريد الخدود، ويفضل شرب 6 إلى 8 أكواب يوميا، ويمكن إضافة شرائح ليمون أو نعناع لتحسين الطعم.
  • التغذية الغنية بالفيتامينات، مثل فيتامين C، الذى يساهم في إنتاج الكولاجين، وفيتامين E، يحمي البشرة من الجفاف، والأوميجا 3، تمنح مرونة للبشرة، وذلك بجانب السبانخ والجرجير.
  • النوم الكافي، وقلة النوم تسبب بهتان البشرة والهالات السوداء، أما النوم من 7 إلى 8 ساعات ليلا يساعد على تجدد خلايا البشرة، وتحسين لون الخدود، وتقليل الانتفاخات والتجاعيد الدقيقة.
  • تدليك الوجه بحركات دائرية 5 دقائق يوميا لتنشيط الدورة الدموية.
  • ممارسة رياضة خفيفة أو المشي نصف ساعة.
  • الابتعاد عن التدخين والمنبهات الزائدة.
  • استخدام مرطب هواء في الغرف الجافة.
  • عدم الإكثار من الماء الساخن على الوجه.
7 وصفات طبيعية لعلاج تشققات الجلد واستعادة نعومة البشرة

أكلات تحمى من جفاف البشرة فى الشتاء

