نصائح للأمهات لتقليل الشاشات بدون خناقات مع الأطفال خلال الإجازة

نصائح للأمهات لتقليل الشاشات بدون خناقات، تُعد إجازة نصف العام فترة ينتظرها الأطفال بشغف، باعتبارها مساحة للراحة واللعب بعد ضغط الدراسة، لكنها في المقابل تمثل تحديًا حقيقيًا للأمهات، خاصة مع الزيادة الملحوظة في وقت استخدام الشاشات من هواتف وأجهزة لوحية وألعاب إلكترونية وتلفاز.





ومع غياب الروتين اليومي والانشغال الطويل، تتحول الشاشات أحيانًا إلى “رفيق دائم” للطفل، ما يخلق توترًا داخل البيت، وينتهي الأمر بخناقات يومية بين الأم والطفل.



أكدت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن تقليل الشاشات خلال إجازة نصف العام ليس حربًا يجب كسبها، بل رحلة تربوية تحتاج صبرًا ووعيًا.



وأضافت الدكتورة عبلة، أنه حين تشعر الأم أن الهدف هو حماية الطفل لا السيطرة عليه، وحين يشعر الطفل أن أمه تفهمه لا تعاقبه، تتحول الإجازة من ساحة خناقات إلى فرصة حقيقية لبناء ذكريات دافئة وعلاقة أقوى بين الأم وأطفالها.





بدائل ذكية للشاشات خلال إجازة الأبناء



وأشارت الدكتورة عبلة، إلى أن تقليل الشاشات لا يحتاج إلى صراخ أو عقاب، بل إلى وعي، تخطيط، وبدائل ذكية تُشعر الطفل بالأمان لا بالحرمان، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

أولًا: افهمي سبب تعلق طفلك بالشاشة

قبل أي محاولة لتقليل وقت الشاشات، من المهم أن تسأل الأم نفسها: لماذا يلجأ طفلي للشاشة؟

غالبًا يكون السبب واحدًا أو أكثر من الآتي:

الملل وعدم وجود بدائل ممتعة

الهروب من التوتر أو الوحدة

تقليد الكبار في البيت

الشعور بالتحكم والاستقلالية

حين تفهم الأم الدافع الحقيقي، يصبح التعامل أهدأ وأكثر حكمة، بدلًا من الاكتفاء بالمنع المفاجئ الذي يولد مقاومة وعنادًا.

ثانيًا: المنع المفاجئ وصفة أكيدة للخناقات

أحد أكثر الأخطاء شيوعًا هو سحب الهاتف أو إغلاق الإنترنت فجأة، خاصة دون تمهيد. هذا الأسلوب يشعر الطفل بالظلم ويؤدي إلى نوبات غضب وصراخ.

الحل الأفضل هو التدرج:

تقليل وقت الشاشة تدريجيًا

الاتفاق مسبقًا على مواعيد الاستخدام

إعطاء تنبيه قبل انتهاء الوقت (5 دقائق مثلًا)

بهذه الطريقة يشعر الطفل أنه شريك في القرار وليس ضحية له.

ثالثًا: اتفقي مع طفلك لا تفرضي عليه

الحوار هو السلاح الأقوى. اجلسي مع طفلك وتحدثي معه بلغة تناسب عمره:

اشرحي له لماذا الإفراط في الشاشات متعب للعين، ومضر بالنوم والمزاج، دون تخويف أو تهديد.

ثم اسأليه:

ما الوقت المناسب لك؟

ما الألعاب أو الأنشطة التي تحبها بدل الهاتف؟

عندما يشارك الطفل في وضع القواعد، يلتزم بها بنسبة أكبر.

تقليل وقت الشاشات

رابعًا: قدّمي بدائل حقيقية لا مجرد أوامر

لا يمكن مطالبة الطفل بترك الشاشة دون توفير بدائل جذابة.

خلال إجازة نصف العام، يمكن للأم استغلال الوقت في:

أنشطة يدوية بسيطة مثل التلوين، الأشغال الفنية، أو تركيب البازل

قراءة قصص مناسبة لعمر الطفل

ألعاب حركية داخل البيت

إشراك الطفل في أعمال بسيطة بالمطبخ

تخصيص وقت للعب الجماعي بين الإخوة

كلما كانت البدائل ممتعة ومشتركة، قلّ تعلّق الطفل بالشاشة دون شعور بالحرمان.

خامسًا: كوني قدوة قبل أن تكوني موجهة

الطفل يتعلم بالملاحظة أكثر من الكلام.

إذا كانت الأم تمسك الهاتف طوال الوقت، فمن الصعب إقناع الطفل بتقليل الشاشات.

حاولي تخصيص أوقات “بلا موبايل” للأسرة، مثل:

وقت الأكل

ساعة قبل النوم

وقت اللعب أو الجلسات العائلية

هذه الرسائل غير المباشرة أقوى من أي تعليمات لفظية.

سادسًا: استخدمي الشاشة كمكافأة ذكية لا كوسيلة إسكات

بدلًا من استخدام الشاشة لتهدئة الطفل أو إسكات نوبات الملل، يمكن تحويلها إلى مكافأة مشروطة:

بعد الانتهاء من نشاط معين

بعد اللعب الحركي

بعد قراءة قصة

بهذه الطريقة، لا تصبح الشاشة محور اليوم، بل جزءًا محدودًا منه.

سابعًا: انتبهي للحالة النفسية لطفلك

أحيانًا يكون الإفراط في استخدام الشاشات مؤشرًا على احتياج نفسي، مثل القلق أو الشعور بالفراغ أو غياب التواصل.

إجازة نصف العام فرصة ذهبية لتقوية العلاقة بين الأم والطفل من خلال:

الاستماع له دون مقاطعة

احتوائه عاطفيًا

تخصيص وقت يومي للحديث أو اللعب

الطفل المشبع عاطفيًا يقل تعلّقه بالشاشات تلقائيًا.

ثامنًا: لا تجعلي الموضوع معركة يومية

التوتر المستمر حول الشاشات يحول البيت إلى ساحة صراع.

تقبّلي أن التغيير يحتاج وقتًا، وأن بعض الأيام ستنجحين وأيامًا أخرى لا.

الهدوء، الثبات، والمرونة أهم من المثالية.

