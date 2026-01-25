نصائح للأمهات لتقوية العلاقة مع الأبناء خلال إجازة نصف العام

18 حجم الخط

نصائح للأمهات لتقوية العلاقة مع الأبناء، تمثل إجازة نصف العام فرصة ذهبية للأمهات لإعادة بناء وتقوية العلاقة مع الأبناء، خاصة بعد فترة دراسية طويلة مليئة بالضغوط والواجبات والروتين اليومي.

فخلال العام الدراسي، تنشغل الأسرة غالبًا بالمذاكرة والامتحانات، ويقل الوقت المخصص للتواصل الحقيقي بين الأم وأبنائها، مما قد يؤدي إلى فجوة عاطفية دون أن تنتبه الأسرة لذلك.

أكدت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن إجازة نصف العام ليست مجرد فترة راحة من الدراسة، بل فرصة حقيقية لإعادة بناء العلاقة بين الأم وأبنائها على أسس من الحب والتفاهم والاحترام.



أضافت الدكتورة عبلة، أنه من خلال الاستماع، والمشاركة، والحوار، وخلق لحظات دافئة داخل البيت، تستطيع الأم أن تترك أثرًا نفسيًا إيجابيًا يمتد لسنوات طويلة. فالعلاقة القوية مع الأبناء لا تُبنى بالوقت فقط، بل بالاهتمام والاحتواء والحضور الحقيقي.





نصائح للأمهات لتقوية العلاقة مع الأبناء

ومن هنا، تقدم الدكتورة عبلة، مجموعة من النصائح للأمهات، حتى يمكنها استثمار إجازة نصف العام في تحسين العلاقة مع الأبناء، وخلق ذكريات إيجابية تدعم الصحة النفسية لهم.

أولًا: تحويل الإجازة من “فراغ” إلى وقت نوعي

من الأخطاء الشائعة أن تُترك الإجازة بلا تخطيط، فيقضي الأبناء وقتهم بالكامل أمام الشاشات، بينما تشعر الأم بالضغط والضيق من الفوضى والملل. الأفضل أن تنظر الأم إلى الإجازة كفرصة لخلق وقت نوعي، وليس مجرد وقت فراغ. لا يعني ذلك وضع جدول صارم، بل تنظيم بسيط يشمل أوقاتًا للراحة، وأوقاتًا للأنشطة المشتركة، وأوقاتًا للعب الحر. هذا التوازن يشعر الأبناء بالأمان ويقلل من التوتر داخل المنزل.

ثانيًا: الاستماع الحقيقي للأبناء دون أحكام

الإجازة وقت مناسب لفتح مساحات حوار هادئة مع الأبناء. الاستماع الحقيقي يعني أن تترك الأم الهاتف جانبًا، وتنظر في عيني طفلها، وتسمع ما يقوله دون مقاطعة أو تصحيح أو تقليل من مشاعره. كثير من الأبناء يحملون بداخلهم ضغوطًا دراسية أو اجتماعية لم يجدوا وقتًا للتعبير عنها. عندما يشعر الطفل أن أمه تستمع له باهتمام واحترام، تتعزز الثقة، ويصبح أكثر استعدادًا لمشاركتها مشاعره وأفكاره.

ثالثًا: مشاركة الأبناء أنشطتهم المفضلة

من أهم طرق التقارب خلال الإجازة أن تشارك الأم أبناءها في الأنشطة التي يحبونها، حتى وإن لم تكن تفضلها. قد يكون ذلك مشاهدة فيلم كرتون، أو اللعب بلعبة إلكترونية لفترة محدودة، أو ممارسة رياضة بسيطة في البيت. مشاركة الاهتمام تعطي رسالة قوية للطفل مفادها: “أنا مهتمة بك وبما تحبه”، وهذه الرسالة تبني رابطًا عاطفيًا عميقًا لا تنساه الذاكرة.

رابعًا: تقليل الأوامر وزيادة الحوار

الإجازة ليست وقتًا مناسبًا لكثرة الأوامر والتعليمات الصارمة. كثرة الأوامر تولد العناد والتوتر، بينما الحوار يفتح باب التفاهم. بدلًا من قول: “اقفل الموبايل فورًا”، يمكن للأم أن تشرح بهدوء سبب تقليل وقت الشاشات، وتقترح بدائل ممتعة. عندما يشعر الطفل أنه شريك في اتخاذ القرار، يكون أكثر تعاونًا وأقل مقاومة.

الاستمتاع بالإجازة مع أبنائك

خامسًا: خلق طقوس أسرية بسيطة

الطقوس الأسرية من أقوى وسائل تقوية العلاقة بين الأم وأبنائها. يمكن أن تكون الطقوس بسيطة جدًا مثل تناول الإفطار معًا، أو قراءة قصة قبل النوم، أو تخصيص يوم في الأسبوع لنشاط عائلي. هذه الطقوس تمنح الأبناء شعورًا بالانتماء والاستقرار، وتصبح ذكريات دافئة ترتبط في أذهانهم بالبيت والأم.

سادسًا: التعبير عن الحب بالكلام والفعل

كثير من الأمهات يعتقدن أن الحب مفهوم ضمنيًا، لكن الأطفال يحتاجون إلى سماع كلمات الحب بشكل صريح. عبارات مثل: “أنا فخورة بك”، “بحبك”، “مبسوطة بوجودك” لها تأثير عميق على نفسية الطفل. بالإضافة إلى ذلك، التعبير بالفعل مثل العناق، والابتسامة، واللمسة الحنونة، يعزز الشعور بالأمان ويقوي الرابط العاطفي.

سابعًا: تقبل اختلاف شخصيات الأبناء

إجازة نصف العام تكشف للأم جوانب متعددة من شخصية أبنائها، خاصة مع قضاء وقت أطول معهم. من المهم أن تتقبل الأم اختلاف الطباع والميول، فليس كل الأطفال متشابهين. المقارنة بين الإخوة تضعف العلاقة وتزرع الغيرة. الأفضل هو التعامل مع كل طفل وفق احتياجاته وشخصيته، مما يشعره بالتقدير والاحترام.

ثامنًا: ضبط المشاعر والانفعالات

الضغوط اليومية قد تجعل الأم أكثر عصبية، لكن الإجازة فرصة للتدرب على الهدوء وضبط الانفعالات. عندما تخطئ الأم وتغضب، الاعتراف بالخطأ والاعتذار للأبناء لا يقلل من هيبتها، بل يعزز الاحترام المتبادل ويعلم الطفل قيمة الاعتذار وتحمل المسئولية.

