السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد توجيهات الرئيس، القومي للطفولة: الإدمان الرقمي والتنمر الإلكتروني مخاطر تهدد الأطفال

رئيسة المجلس القومي
رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
18 حجم الخط
ads

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توجيه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة وإعداد تشريع ينظم أو يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، يعد خطوة بالغة الأهمية، ويعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات والمخاطر المتسارعة التي يتعرض لها أطفالنا في الفضاء الرقمي.

مخاطر الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الصحة النفسية

 

وأضافت السنباطي أن وسائل التواصل الاجتماعي، رغم ما تحمله من فرص للتعلم والتواصل، أصبحت في كثير من الأحيان بوابة لمخاطر جسيمة تهدد الأطفال، وفي مقدمتها التعرض للتنمر الإلكتروني، والاستغلال، والمحتوى غير الملائم لأعمارهم، فضلًا عن مخاطر الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال.

وأشارت إلى أن أهمية هذا التوجيه الرئاسي يضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة التشريعات والسياسات العامة، ويؤكد أن حماية الأطفال في العالم الرقمي لم تعد مسألة تربوية فحسب، بل مسؤولية تشريعية ومجتمعية، وأمنًا قوميًا فكريًا في آنٍ واحد.

حجب بعض المواقع والتطبيقات غير الملائمة للأطفال

 

وأكدت رئيسة المجلس أن المجلس سبق أن تقدم بمقترح تشريعي يتضمن حجب بعض المواقع والتطبيقات غير الملائمة للأطفال، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام المنصات الرقمية وفقًا للفئات العمرية المختلفة، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الطفل في التعلم والتواصل، وحقه الأصيل في الحماية.

الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ 3 محافظات ضمن حياة كريمة اليوم

كاليفورنيا أول ولاية تنضم إلى شبكة أممية بعد انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية

وأكدت السنباطي دعم المجلس الكامل لهذا التوجه الرئاسي، واستعداده لتقديم الدعم الفني والتشريعي اللازم للمساهمة في إعداد إطار قانوني متكامل، يعزز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية، ويرسخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يضمن تنشئة رقمية آمنة لأطفال مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدمان الرقمي التنمر الالكتروني الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المجلس القومى للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة القومي للطفولة والامومة القومي للطفولة الفضاء الرقمي حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مخاطر الادمان مصلحة الطفل للطفولة والأمومة

مواد متعلقة

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام حقن التخسيس

الرعاية الصحية: جاهزية الطوارئ تدعم ملف السياحة العلاجية بجنوب سيناء

الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ 3 محافظات ضمن حياة كريمة اليوم

الصحة تناقش توسيع خدمات مراكز الخدمة المجمعة للنساء ضحايا العنف

الصحة توصي بأطعمة تعزز المناعة وتقي من أمراض الشتاء

هل يؤثر التوتر أثناء الحمل في صحة الجنين؟

معهد التغذية: توزيع البروتين على الوجبات مفتاح الصحة والتوازن الغذائي

اجتماع بين وزارة الصحة وسفارة بريطانيا لمناقشة فرص الاستثمار في القطاع الصحي
ads

الأكثر قراءة

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

الترجي يتقدم على سيمبا بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري أبطال إفريقيا

مرموش يسجل في تقدم مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا وصف الله الشمس بالسراج؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

مجلس حكماء المسلمين يناقش"علم علل الحديث ودوره في صون السنة"بمعرض الكتاب

ذكرى رحيل الداعية عبلة الكحلاوي، رحلة أم الغلابة في خدمة الدعوة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية