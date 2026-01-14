استشاري يحدد قواعد جلوس الطفل أمام الشاشات يوميا حفاظا على صحته

18 حجم الخط

الجلوس على الشاشات من الظواهر السلبية التي أصبحت سائدة على مستوى العالم خاصة بين الأطفال وللأسف لها مخاطر عديدة على صحة ومستقبل الأطفال.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من جلوس الأطفال على الشاشات من حيث يجب أن يكون من هنا محدد والعدد ساعات محددة على مدار اليوم، لأنها سبب رئيسي في تأخر التطور الذهني وتشتت تركيز وانتباه الأطفال ما يؤثر على مستقبلهم.

قواعد جلوس الطفل على الشاشات

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن ليس كل شاشة ممنوعة، لكن كل سن له قواعده، مضيفا أنه ممنوع الشاشات على الأطفال من عمر يوم حتى عمر سنتين، والاستثناء المقبول فقط مكالمات الفيديو بشكل محدود ومع تفاعل، والبديل لها هى الألعاب والتواصل المباشر مع الطفل مثل الكلام والغناء والقراءة،وذلك طبقا لتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أما منظمة الصحة العالمية ترفض الشاشات نهائيا للاطفال من عمر يوم حتى عمر سنة.

قواعد جلوس الطفل على الشاشات

وأضاف شبيب، أما من عمر 2 إلى 5 سنوات، فالحد الأقصى المسموح به للأطفال على الشاشات ساعة واحدة يوميا، ويكون محتوى عالي الجودة فقط، والمشاهدة مع الأب أو الأم، وممنوع الشاشات قبل النوم.

وتابع، أما من عمر 6 إلى 12 سنة، لا يوجد عدد ثابت من الوقت على الشاشات بل يجب اتفاق الأم والابن على عدد ساعات محددة مع الأطفال على مدار اليوم، مع تقسيمها على مدار اليوم ويجب توازنها مع الحركة والنوم والواجبات المدرسية، بحيث لا تكون طوال الوقت، مع منعها أثناء الطعام، وتقليلها قبل النوم.

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أما من عمر 13 إلى 18 عام أى فترة المراهقة، يجب على الأم والاب التركيز على المحتوى الذي يتابعونه الأبناء على الشاشات، مع مراقبة السلوك، وتنظيم مواعيد النوم، وممنوع تماما الموبايل أثناء النوم، ويجب ترك الموبايل خارج غرفة النوم عند النوم، لأن الشاشة تؤخر النوم وتؤثر على جودته.

