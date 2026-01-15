للأمهات، نصائح تساعدك في تحويل إجازة نصف العام لفرصة نفسية إيجابية

18 حجم الخط

مع حلول إجازة نصف العام، تجد كثير من الأمهات أنفسهن أمام تحدٍ مزدوج: أطفال في المنزل لفترات أطول، وطاقة زائدة قد تتحول إلى فوضى أو ملل، مع شعور داخلي بالضغط والرغبة في “النجاة” من الإجازة بأقل خسائر.





لكن الحقيقة أن إجازة نصف العام ليست مجرد فترة توقف عن الدراسة، بل فرصة نفسية ذهبية يمكن للأم الذكية أن تستثمرها لتحسين الحالة النفسية لها ولأطفالها، وتقوية الروابط الأسرية، وبناء ذكريات داعمة لصحة الأبناء العاطفية.



أكدت الدكتورة عبلة ابراهيم استاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن إجازة نصف العام ليست اختبارًا لصبر الأم، بل فرصة لإعادة بناء العلاقة مع أبنائها، ودعم صحتهم النفسية، واكتشاف أنفسهم بعيدًا عن ضغط الدراسة.



أضافت الدكتورة عبلة، أنه بقليل من الوعي، ومرونة في التنظيم، وحضور عاطفي حقيقي، يمكن تحويل هذه الإجازة إلى محطة نفسية إيجابية تترك أثرًا طويل المدى في حياة الأطفال.





نصائح للأمهات للاستمتاع مع الأبناء بالإجازة



في هذا التقرير تقدم الدكتورة عبلة، نصائح للأمهات لتحويل إجازة نصف العام من عبء مرهق إلى مساحة نفسية إيجابية ومثمرة.

أولًا: تغيير النظرة للإجازة هو الخطوة الأهم

أول ما تحتاجه الأم هو إعادة صياغة الفكرة نفسها. بدل النظر إلى الإجازة باعتبارها “وقتًا ضائعًا” أو “مشكلة تنظيم”، يمكن اعتبارها فترة إعادة شحن نفسي للأسرة كلها. الطفل خلال العام الدراسي يعيش تحت ضغط الواجبات، التقييم، المقارنة، والتوقعات. والإجازة هنا تمثل متنفسًا نفسيًا ضروريًا لتفريغ التوتر واستعادة التوازن. عندما تقتنع الأم بهذه الفكرة، سينعكس ذلك تلقائيًا على أسلوب تعاملها، فتقل العصبية ويزيد الاحتواء.

ثانيًا: الروتين المرن بدل الفوضى أو الصرامة

أكثر خطأ شائع هو ترك الإجازة بلا أي نظام، أو العكس بفرض جدول صارم يشبه أيام الدراسة. الأفضل هو “الروتين المرن”: أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ نسبيًا، مساحة للعب الحر، وقت بسيط للقراءة أو المراجعة الخفيفة بدون ضغط، وأنشطة مشتركة. هذا الروتين يمنح الطفل شعورًا بالأمان النفسي، ويمنع الشعور بالضياع أو الملل، وفي نفس الوقت لا يسلبه متعة الإجازة.

ثالثًا: تقوية العلاقة العاطفية مع الأبناء

إجازة نصف العام فرصة نادرة لتعويض ما فات من تواصل خلال انشغال الدراسة. خصصي وقتًا يوميًا، ولو نصف ساعة، للجلوس مع طفلك دون هاتف أو انشغال. اسمعيه، اسأليه عن مشاعره، عن أكثر شيء أحبه في المدرسة وأكثر شيء أزعجه. هذا الحوار البسيط له أثر نفسي عميق، لأنه يشعر الطفل بأنه مرئي ومسموع، وهو أساس الصحة النفسية السليمة.

رابعًا: اكتشاف المواهب ودعم الثقة بالنفس

بعيدًا عن ضغط الدرجات، تظهر مواهب الأطفال الحقيقية. الإجازة فرصة لتجربة أنشطة مختلفة: رسم، طبخ بسيط، أشغال يدوية، تمثيل، رياضة، كتابة. لا يهم مستوى الإتقان، المهم التشجيع والتقدير. عندما يشعر الطفل أن أمه فخورة بمحاولاته، تنمو ثقته بنفسه ويشعر بالقيمة بعيدًا عن التقييم الأكاديمي.

الاستفادة بالإجازة مع الأبناء

خامسًا: تنظيم وقت الشاشات بوعي نفسي

الهروب إلى الشاشات أمر شائع في الإجازات، لكنه قد يتحول إلى استنزاف نفسي وعصبي. بدل المنع التام، اتفقي مع طفلك على أوقات محددة للشاشات، ووازنيها بأنشطة حركية أو إبداعية. شاركيه أحيانًا في مشاهدة محتوى مفيد أو فيلم عائلي، فالمشاركة أفضل من العزل، وتقلل من الآثار السلبية نفسيًا.

سادسًا: أنشطة بسيطة تصنع أثرًا نفسيًا كبيرًا

لا تحتاج الإجازة لميزانية كبيرة. إعداد وجبة معًا، ترتيب الغرفة، زراعة نبات صغير، نزهة قصيرة، أو حتى لعب جماعي في المنزل؛ كلها أنشطة تقوي الترابط الأسري وتزرع ذكريات دافئة. هذه اللحظات هي ما يبقى في ذاكرة الطفل لاحقًا، وتشكل جزءًا من أمانه النفسي.

سابعًا: تعليم المهارات الحياتية دون ضغط

الإجازة وقت مثالي لتعليم الأطفال مهارات بسيطة: تحمل المسؤولية، ترتيب أغراضهم، المساعدة في شؤون البيت بما يناسب أعمارهم. هذه المهارات تعزز الإحساس بالكفاءة والاستقلالية، وهو عنصر أساسي في الصحة النفسية، بشرط أن يكون التعليم بالتشجيع لا التوبيخ.

ثامنًا: الاهتمام بالحالة النفسية للأم أولًا

لا يمكن تجاهل أن الأم هي محور الجو النفسي في البيت. إذا كانت مرهقة أو غاضبة طوال الوقت، سينتقل هذا التوتر للأبناء. احرصي على تخصيص وقت لكِ، ولو بسيطًا: قراءة، مشي، ذكر أو صلاة بهدوء، أو حتى فنجان قهوة في صمت. الأم المتزنة نفسيًا قادرة على خلق إجازة متوازنة.



والأهم أن تتذكري دائمًا: ليست الكثرة في الأنشطة هي ما يصنع الفرق، بل الدفء، الاحتواء، والشعور بالأمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.