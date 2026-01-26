السجن المشدد لـ9 متهمين بتجارة المواد المخدرة في المنيا

18 حجم الخط

أصدرت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة) اليوم حكمًا بالسجن المشدد ما بين سنة إلى 10 سنوات بحق 9 أشخاص مقيمين في مركز بنى مزار بمحافظة المنيا بعد إدانتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

أحكام رادعة في المنيا السجن المشدد لـ9 متهمين بتجارة المواد المخدرة

كما ألزم القضاء جميع المتهمين بغرامات مالية تتراوح بين 10 و100 جنيه بالإضافة إلى المصاريف الجنائية، مع مصادرة المضبوطات لصالح الجهات المختصة.

النيابة العامة

وترأست هيئة المحكمة الجلسة وأصدرت أحكامها حضوريًا بعد الاطلاع على أوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة المخدرات.

حيازة المخدرات والاتجار

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد اتّهامهم بـ حيازة المخدرات والاتجار بها، مطالبة بتطبيق مواد القانون الجاري بها العمل.

