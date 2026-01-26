الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطري المنيا يحصن 40 كلب حر ضمن استراتيجية "مصر خالية من السعار"

مدير الطب البيطري
مدير الطب البيطري بالمنيا
18 حجم الخط

تواصل مديرية الطب البيطري بالمنيا تنفيذ حملات موسعة لتحصين وتعقيم الكلاب الحرة بمختلف مراكز ومدن المنيا ضمن الاستراتيجية القومية معا نحو مصر خالية من السعار 2030 وذلك حفاظا على الصحة العامة والحد من انتشار الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان. 

بيطري المنيا يواصل حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة

وأكد الدكتور رمضان توفيق مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا ان الحملات مستمرة بشكل دوري ومكثف في الشوارع والمناطق الحيوية بمراكز المنيا المختلفة مشيرا الى ان حملة ميدانية بمدينة المنيا الجديدة اسفرت عن تحصين نحو 40 كلبا حرا ضد مرض السعار مع الالتزام الكامل بمعايير الرفق بالحيوان خلال أعمال التحصين. 

مدير الطب البيطري بالمنيا


واوضح مدير الطب البيطري بالمنيا ان المديرية تعمل وفق خطة منظمة تستهدف الوصول الى اكبر عدد ممكن من الكلاب الحرة بما يسهم في تقليل مخاطر الاصابة بالسعار وحماية المواطنين خاصة الاطفال وكبار السن. 

حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة

واضاف انه تم تجهيز مركز ايواء شلتر بمدينة سمالوط لتجميع الكلاب الحرة تمهيدا لاجراء اعمال التحصين والتعقيم اللازمة بما يساعد على تنظيم اعدادها والسيطرة عليها بشكل حضاري وامن

مبادئ الرفق بالحيوان

واشار الى ان هذه الجهود تأتي في اطار حرص الدولة ومحافظة المنيا على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان بما يسهم في خلق بيئة امنة وصحية للمواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية الطب البيطري بالمنيا المنيا اليوم الطب البيطري بالمنيا تحصين الكلاب الحرة تعقيم الكلاب مكافحة السعار صحة المواطنين حملات بيطرية استراتيجية مصر خالية من السعار اخبار المنيا المنيا

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته حول نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 من الموعد حتى الاستعلام

بمشاركة رئيس جامعة المنيا، وفد طلابي يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب 57

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 وخطوات الحصول عليها فور اعتمادها

إخماد حريق كافيه على كورنيش النيل بالمنيا دون إصابات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026 في المنيا، موعد الإعلان الرسمي وخطوات الاستعلام

مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في حادثين منفصلين بسمالوط في المنيا

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا
ads

الأكثر قراءة

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا حول موعد عودة عبد الله السعيد وفتوح للتدريبات

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

الأزهر: السيولة الأخلاقية أخطر التحديات الفكرية للمجتمعات المعاصرة

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية