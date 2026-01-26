بيطري المنيا يحصن 40 كلب حر ضمن استراتيجية "مصر خالية من السعار"

18 حجم الخط

تواصل مديرية الطب البيطري بالمنيا تنفيذ حملات موسعة لتحصين وتعقيم الكلاب الحرة بمختلف مراكز ومدن المنيا ضمن الاستراتيجية القومية معا نحو مصر خالية من السعار 2030 وذلك حفاظا على الصحة العامة والحد من انتشار الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان.

بيطري المنيا يواصل حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة

وأكد الدكتور رمضان توفيق مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا ان الحملات مستمرة بشكل دوري ومكثف في الشوارع والمناطق الحيوية بمراكز المنيا المختلفة مشيرا الى ان حملة ميدانية بمدينة المنيا الجديدة اسفرت عن تحصين نحو 40 كلبا حرا ضد مرض السعار مع الالتزام الكامل بمعايير الرفق بالحيوان خلال أعمال التحصين.

مدير الطب البيطري بالمنيا



واوضح مدير الطب البيطري بالمنيا ان المديرية تعمل وفق خطة منظمة تستهدف الوصول الى اكبر عدد ممكن من الكلاب الحرة بما يسهم في تقليل مخاطر الاصابة بالسعار وحماية المواطنين خاصة الاطفال وكبار السن.

حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة

واضاف انه تم تجهيز مركز ايواء شلتر بمدينة سمالوط لتجميع الكلاب الحرة تمهيدا لاجراء اعمال التحصين والتعقيم اللازمة بما يساعد على تنظيم اعدادها والسيطرة عليها بشكل حضاري وامن

مبادئ الرفق بالحيوان

واشار الى ان هذه الجهود تأتي في اطار حرص الدولة ومحافظة المنيا على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان بما يسهم في خلق بيئة امنة وصحية للمواطنين

