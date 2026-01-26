اتحاد الغرف التجارية يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب

18 حجم الخط

أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن أسباب ارتفاع أسعار الذهب هي التوترات السياسية التي يشهداها العالم، وهناك حالة من القلق والمخاوف وعدم اليقين للمستثمرين أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير.

وقال هاني ميلاد في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"،:" نشهد قفزات قوية وغير معتادة في أسعار الذهب وأسعار الأونصة تزيد يوميا على مستوى العالم ".



وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية:" كان هناك توقع بحدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب وخلال الشهر الحالي زادت أسعار الذهب 15 % ويحطم رقم الـ 5000 دولار للأوقية ".

وأوضح:" من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب وقد تصل لأرقام قياسية جديدة"، مضيفا:" الاستثمار في الذهب هو الاستثمار الآمن وطويل المدى ".

وواصل الذهب صعوده القياسي، مقتربا من مستوى 5100 دولارا للأونصة للمرة الأولى، وسط تصاعد التوترات العالمية وارتفاع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد.

وبلغ المعدن الأصفر ذروة عند 5092.70 دولارا، بعد أن شهدت الأسواق تقلبات نتيجة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، وارتفع الذهب أكثر من 17% هذا العام، بعد أن سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 64% في 2025.

وتظهر توقعات رابطة سوق لندن للسبائك أن أسعار الذهب قد تصل إلى 7150 دولارًا للأونصة، مع متوسط سنوي يقدر بنحو 4742 دولارا، خلال 2026.

ورفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026، إلى 5400 دولار للأونصة مقابل 4900 دولار سابقا، فيما يتوقع المحلل المستقل روس نورمان أن يصل الذهب إلى 6400 دولارا خلال العام، بمتوسط 5375 دولارا، بحسب رويترز.

وعلق نورمان قائلا: «التيقن الوحيد حاليا يبدو أنه حالة عدم اليقين، وهذا يلعب لصالح الذهب بشكل كبير.»

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.