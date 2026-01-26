الإثنين 26 يناير 2026
محافظات

المشدد 7 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة في المنيا

السجن المشدد 7 سنوات
السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار
قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمتهمين اثنين بعد إدانتهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك داخل نطاق محافظة المنيا. 

السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في المنيا

كما عاقبت جنايات المنيا المتهمين بتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات المضبوطة محل الواقعة لصالح الجهات المختصة. 

الأجهزة الأمنية في المنيا 

وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا معلومات تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة حيث تم تقنين الإجراءات وضبطهما وبحوزتهما كمية من جوهر الميثامفيتامين المعد للتداول.

النيابة العامة 

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

