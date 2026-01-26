المشدد 7 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة في المنيا

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمتهمين اثنين بعد إدانتهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك داخل نطاق محافظة المنيا.

السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في المنيا

كما عاقبت جنايات المنيا المتهمين بتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات المضبوطة محل الواقعة لصالح الجهات المختصة.

الأجهزة الأمنية في المنيا

وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا معلومات تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة حيث تم تقنين الإجراءات وضبطهما وبحوزتهما كمية من جوهر الميثامفيتامين المعد للتداول.

النيابة العامة

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.