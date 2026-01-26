بمشاركة رئيس جامعة المنيا، وفد طلابي يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب 57

18 حجم الخط

شارك وفد طلابي من طلاب جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا يضم طلاب الاتحادات الطلابية، والطلاب المتميزين في الأنشطة، والطلاب الوافدين، وذوي الإعاقة، في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين لعام 2026، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في إطار حرص الجامعة على دعم الوعي الثقافي والمعرفي لدى طلابها وتعزيز مشاركتهم في الفعاليات الوطنية الكبرى.

ورافق رئيس الجامعة والوفد الطلابي خلال الزيارة كل من الدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز خدمة ذوي الإعاقة، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والأستاذة إيمان حمدي، مدير إدارة الوافدين، ومحسن سيد، مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، ورندا علي نجيب، مشرف الطالبات.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة والوفد الطلابي عددًا من أجنحة الجهات والمؤسسات الوطنية، من بينها أجنحة وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمشروع الوطني للقراءة، إلى جانب بعض أجنحة الدول العربية المشاركة في المعرض، حيث اطلع الطلاب على الإصدارات الحديثة والبرامج الثقافية المتنوعة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد أحد أهم المنصات الثقافية والفكرية في المنطقة، لما يقدمه من تجربة ثقافية ثرية تعكس الصورة الحضارية والثقافية لمصر، وتسهم في ترسيخ قيم المعرفة والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشاركة الطلابية في مثل هذه الفعاليات تسهم في بناء شخصية الطالب، وتنمية مداركه، وتعزيز انتمائه الوطني، مشيدًا بمستوى التنظيم والجاهزية العالية لاستقبال دور النشر والعارضين والجمهور.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعرض يولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، من خلال توفير خدمات الإتاحة والدعم اللازم، بما يضمن تجربة ثقافية متكاملة وعادلة لجميع الزوار، مؤكدًا أن جامعة المنيا تحرص دائمًا على دمج طلابها من ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية والمجتمعية.

وجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 يشهد مشاركة غير مسبوقة تعكس ثقل هذا الحدث الثقافي العالمي، حيث يشارك 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي أكثر من 6600 عارض، بما يجسد المكانة الدولية الراسخة للمعرض، كما يضم البرنامج الثقافي والفكري نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة واسعة من المثقفين والمبدعين المصريين والعرب والأجانب عبر قاعات المعرض المتعددة.

